Microsoft Surface Pro 9: 400€ DI SCONTO SOLO OGGI! Non perdere questa occasione

Per lavoro o per studio, hai bisogno di un dispositivo perfetto: la risposta è già qui! Amazon ha lanciato una promozione imperdibile sul Microsoft Surface Pro 9: da un prezzo di listino di 1.889,00€, ora è disponibile a soli 1.499,00€, con uno sconto del 21%. Una vera e propria occasione da non perdere!

Il Microsoft Surface Pro 9 non è un semplice tablet, ma un dispositivo che combina le prestazioni di un laptop con la portabilità di un tablet. Ecco alcune delle sue specifiche tecniche più impressionanti.

Processore : Equipaggiato con il potente Intel Core di 12ª generazione e grafica Intel Iris Xe , offre prestazioni eccezionali sia per la produttività che per il gaming e lo streaming.

: Equipaggiato con il potente e grafica , offre prestazioni eccezionali sia per la produttività che per il gaming e lo streaming. Autonomia : Una batteria che dura fino a 15,5 ore , permettendoti di lavorare, giocare o guardare i tuoi contenuti preferiti senza interruzioni.

: Una batteria che dura , permettendoti di lavorare, giocare o guardare i tuoi contenuti preferiti senza interruzioni. Display : Uno splendido Touchscreen PixelSense da 13 pollici edge-to-edge , ottimizzato per l’uso con la penna digitale e Windows 11.

: Uno splendido , ottimizzato per l’uso con la penna digitale e Windows 11. Connettività : Dotato di porte Thunderbolt 4 , ideali per una produttività desktop completa e per esperienze di gioco in modalità locale.

: Dotato di , ideali per una produttività desktop completa e per esperienze di gioco in modalità locale. Design: Un elegante scomparto per riporre e ricaricare la Surface Slim Pen 2 (venduta separatamente) e nuovi colori intensi per personalizzare il tuo dispositivo come preferisci.

Non Aspettare, Agisci Ora! Le offerte come questa sono rare e tendono a esaurirsi rapidamente. Se desideri un dispositivo che combina potenza, stile e innovazione, il Microsoft Surface Pro 9 è la scelta giusta per te. Con uno sconto del 21%, non c’è mai stato un momento migliore per investire in questa meraviglia tecnologica.

Clicca e acquista il tuo Microsoft Surface Pro 9 su Amazon prima che l’offerta termini e porta la tua produttività e intrattenimento al livello successivo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.