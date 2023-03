Il Magic Mouse di Apple è tra le periferiche più apprezzate tra quelle offerte dal gigante di Cupertino. Certo, bisogna ammettere che il suo prezzo è abbastanza proibitivo (85€ di listino). Cerchi una valida alternativa? Eccotela servita: si tratta del Surface Mouse di Microsoft, disponibile in offerta su Amazon a meno di 30€. Lo trovi in tre diverse colorazioni: Platino, Nero e Bosque.

Microsoft Surface Mouse, compatibile anche con i Mac

Il Microsoft Surface Mouse è una periferica che – onestamente – ricorda molto il Magic Mouse di Apple. E questo è un bene: la forma sagomata e liscia si adatta in modo ergonomico alla tua mano, così da garantirti comfort anche durante lunghe ore di lavoro. La rotellina in metallo, poi, restituisce un senso di robustezza che non è riscontrabile in altri mouse.

Il Microsoft Surface Mouse, spiega il gigante di Redmond, è progettato per garantire una precisione di puntamento e clic massima per prestazioni scalabili su qualsiasi dispositivo. Inoltre, l’audio del clic e dello scorrimento è ottimizzato, quindi il mouse è sufficientemente silenzioso da non essere sentito, pur rispondendo rapidamente al tocco.

Di una eleganza disarmante, il Microsoft Surface Mouse è compatibile con i PC Windows e con i Mac a patto che supportino il Bluetooth (da 4.0 in poi). Funziona senza adattatore, quindi assicurati di poterlo utilizzare con il tuo computer prima di concludere l’acquisto.

Ti ricordo che puoi scegliere tra tre colorazioni:

La spedizione, infine, è gratuita se ti abboni a Prime.

