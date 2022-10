Che i MacBook siano ottimi latpop è cosa riconosciuta, anzi per molti utenti sono addirittura i migliori in circolazione (e questo forse giustifica il prezzo medio non proprio alla portata di tutti). C’è però anche da dire che – per fortuna – sul mercato ci sono un bel po’ di alternative tra cui scegliere, e alcune sono in grado di regalare soddisfazioni pur costando la metà delle proposte di Apple. È il caso del Microsoft Surface Go 12.45″ con chip Intel Core i5 che oggi, grazie all’ottimo sconto del 27%, può essere tuo a soli 599 euro. E hai anche il vantaggio di poter pagare a rate senza supplementi grazie all’apposito servizio di Amazon: 5 rate mensili da 119,80 euro.

Il Surface Laptop Go del gigante di Redmond punta su un mix di fattori che, scheda tecnica alla mano, descrivono un portatile perfetto per un uso quotidiano, il lavoro e lo studio. Il design è elegante e rifinito, le prestazioni sono ottime grazie al chip Intel Core i5 (3,6GHz) ben supportato da 8GB di RAM e 128GB di SSD, la batteria – infine – assicura un’ottima autonomia (fino a 13 ore).

Il laptop è leggerissimo, lo puoi portare con te ovunque senza avvertirne il peso. È l’ideale se, per questioni di lavoro o studio, devi avere sempre con te il portatile quando sei fuori casa. La tastiera è ampia, con tasti grandi ma ben distanziati. Non è presente il tastierino numerico sulla destra (per ovvi motivi di spazio), ma – come è normale che sia – c’è la fila di tasti funzione. Il trackpad poi è ampio e incredibilmente preciso.

La punta di diamante è probabilmente il touchscreen PixelSense da 12,4 pollici nelle esclusive proporzioni 3:2 che offrono lo spazio ideale per guardare e fare di più.