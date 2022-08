Microsoft Surface Laptop Go: sembra un MacBook Air e oggi è in super sconto su Amazon

Se non conoscevate questo laptop, rimarrete sorpresi dalle sue caratteristiche. Iniziamo parlando innanzitutto della sua estetica e design, è semplicemente bellissimo. Il Microsoft Surface Laptop Go è uno di quei pochissimi prodotti al mondo che anche se non sono di casa Apple, un fanboy lo acquisterebbe senza problemi. Questo laptop ha un design minimal, elegante ed è costruito con buoni materiali. L’assemblaggio è impeccabile, infatti sia le cerniere che il telaio, non fanno rumori strani o scricchiolii. Altra caratteristica importante, prima di iniziare a parlare delle specifiche tecniche, è il suo prezzo. Oggi lo potete acquistare su Amazon a soli 582,00 €, uno sconto folle di oltre 200 euro.

Surface Laptop Go: il portatile che non ti aspettavi, oggi in super sconto

Il peso di questo laptop è di soli 1.110 g che non è male viste le sue dimensioni e i materiali con cui è costruito. La batteria è ben ottimizzata e vi consente fino a 13 ore di autonomia, quindi vi può coprire tranquillamente una giornata intera. Una volta aperto, trovate una tastiera di dimensioni classiche con trackpad ampio e preciso, i tasti hanno una buona corsa e il feedback sonoro è gradevole. Qui trovate uno schermo touchscreen PixelSense da 12.45″, con risoluzione di 1536 x 1024 px, i colori sono vivaci e il pannello è abbastanza luminoso anche sotto i raggi diretti del sole.

Entrando nel vivo delle specifiche tecniche, sotto al telaio troviamo un processore Intel Core i5 a 3.6 GHz, 8 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di memoria interna. Come vi accennavo, le prestazioni del Microsoft Surface Laptop Go sono di tutto rispetto se teniamo conto delle dimensioni del PC e del suo prezzo folle a soli 582,00 € su Amazon. Inoltre essendo un dispositivo di casa Microsoft, qui il software è ottimizzato alla grande, questo laptop non soffre mai di rallentamenti. Correte ad acquistarlo prima che si esauriscano le scorte.