Ci sono alcuni programmi che non devono assolutamente mancare sul computer di qualsiasi utente – dallo studente al professionista – e sono quelli della Suite di Office. Word, Excel e così via, sono dei must-have e sembra anche superfluo ricordarlo. Ti dico questo perché su Amazon puoi acquistare il pacchetto Microsoft 365 Personal (per una singola persona, e per PC, Mac, tablet e smartphone) al costo di 45,99 euro. Si tratta di un’ottima promozione, possibile grazie allo sconto del 33% applicato da Amazon.

Con Microsoft 365 ottieni tutta la suite Office, anche Word e Excel

Con l’acquisto Microsoft 365 Personal ottieni le versioni aggiornate degli strumenti di produttività conosciuti per creare contenuti, mantenere l’organizzazione e collaborare in tutta facilità. Parliamo di Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Clipchamp, Microsoft Teams, Microsoft Defender e OneDrive.

A proposito del servizio d’archiviazione appena citato, avrai a disposizione 1000GB di spazio sul cloud con protezione ransomware, così da tenere al sicuro foto e file. Niente male, vero?

Una volta concluso l’acquisto di Microsoft 365 Personal – a soli 45,99 euro anziché 70 euro, ti ricordo – riceverai il codice di attivazione via email. Dovrai semplicemente riscattarlo e procedere poi all’installazione. Ricorda che l’abbonamento può essere utilizzato su un massimo di 5 dispositivi contemporaneamente: PC/Mac, tablet e smartphone.

