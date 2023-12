Microsoft 365 Family, l'offerta DEFINITIVA è arrivata (56,99€)

Nell’era digitale, avere gli strumenti giusti per la produttività e la sicurezza online è fondamentale. Ecco perché l’offerta attuale su Amazon è un’opportunità da non perdere: Microsoft 365 Family e Norton 360 Deluxe sono disponibili insieme a soli 56,99€, anziché 184,42€. Questo pacchetto combinato non solo migliora la tua efficienza lavorativa ma protegge anche i tuoi dispositivi dalle minacce online. È il momento ideale per fare un upgrade significativo alle tue risorse digitali.

Microsoft 365 Family in sconto Amazon a soli 56,99€

Microsoft 365 Family è la soluzione ideale per te e la tua famiglia. Con licenze per fino a 6 persone, tutti in casa possono beneficiare di questa offerta. Avrai accesso completo alle versioni premium di Word, Excel, PowerPoint, Outlook e altri strumenti essenziali. Che tu stia lavorando a un progetto importante, organizzando il budget familiare o preparando una presentazione, questi strumenti ti offrono funzionalità avanzate e la massima flessibilità. Inoltre, con 1 TB di spazio di archiviazione su OneDrive per utente, i tuoi documenti e file multimediali saranno sempre sicuri e accessibili ovunque ti trovi.

Ma non è tutto. La sicurezza online è più importante che mai, e Norton 360 Deluxe è qui per proteggerti. Questo potente software offre una protezione completa contro virus, malware, spyware e ransomware. La tua privacy è salvaguardata grazie alle funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui un firewall per la privacy e Password Manager per proteggere le tue credenziali online. Inoltre, con Norton 360 Deluxe, ottieni anche 50 GB di backup cloud per PC, per garantire che i tuoi dati siano sempre protetti da perdite accidentali.

Questo pacchetto non solo ti offre gli strumenti per essere produttivo, ma ti assicura anche che tu e la tua famiglia siate protetti mentre navigate online. A un prezzo così vantaggioso, è un’offerta che non puoi permetterti di ignorare.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica. Acquista ora Microsoft 365 Family e Norton 360 Deluxe a soli 56,99€ su Amazon e porta la tua produttività e sicurezza online a un nuovo livello. Ricorda, un’offerta così vantaggiosa non durerà per sempre. Agisci ora per assicurarti questi strumenti essenziali a un prezzo eccezionale!

