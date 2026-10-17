MicroSD, se non leggi la sigla rischi un errore enorme: C10, U3, V30 e A2

Sembrano dettagli da specialisti, ma non lo sono: quelle lettere stampate sulla scheda indicano prestazioni diverse e possono cambiare parecchio l’uso reale della memoria.

Il dato che salta subito all’occhio, spesso stampato in grande sulla confezione — 190 MB/s, 200 MB/s o valori simili — riguarda quasi sempre la velocità massima in lettura. In pratica, è utile quando si passano foto e video dalla scheda al computer. Ma da solo non basta per capire se quella microSD sia adatta a registrare un video lungo, salvare file senza interruzioni o far girare applicazioni. Ed è proprio qui che molti finiscono per comprare la scheda sbagliata.

Il punto è semplice: una microSD può essere veloce nel copiare contenuti verso un lettore compatibile, ma molto meno brillante nella scrittura sostenuta, cioè quando deve salvare dati in modo continuo, senza cali. Succede, per esempio, con una videocamera che registra in 4K o con una console che carica e aggiorna giochi pesanti. In questi casi non conta solo il picco promesso dal produttore, ma la classe certificata richiesta dal dispositivo.

C10, U3 e V30: le sigle da controllare per video e scrittura continua

Le sigle C10, U3 e V30 riguardano soprattutto la velocità minima di scrittura sequenziale. Tradotto: quanto la scheda riesce a salvare dati in modo continuo. La vecchia Speed Class usa simboli come C2, C4, C6 e C10. Nel caso di C10, lo standard indica almeno 10 MB/s in scrittura sequenziale. Oggi è una soglia di base, ma si trova ancora su molte schede in vendita.

Schede microSD e lettore USB su una scrivania: scegliere la classe giusta conta più del picco di velocità dichiarato.

Poi è arrivata la UHS Speed Class, con le sigle U1 e U3. U1 resta su almeno 10 MB/s, mentre U3 sale a 30 MB/s minimi. La Video Speed Class, riconoscibile dalla lettera V, è stata pensata invece per rendere più chiaro l’uso con i video: V6, V10, V30, V60 e V90 indicano livelli via via più alti di scrittura continua. Una V30, quindi, garantisce almeno 30 MB/s in quello scenario.

Ecco perché sulla stessa microSD possono comparire insieme C10, U3 e V30. Non sono tre modi diversi per dire “veloce”. Sono certificazioni nate in momenti diversi e per esigenze diverse. Se una fotocamera o una videocamera richiede una scheda V30, è quella sigla che va cercata. Non il numero più grande sulla scatola. Una scheda pubblicizzata a 200 MB/s in lettura, infatti, non garantisce automaticamente 200 MB/s in scrittura continua.

UHS-I, UHS-II, A1 e A2: interfaccia e app non viaggiano sullo stesso binario

Un’altra sigla che crea confusione è UHS-I, UHS-II o UHS-III, spesso indicata con numeri romani sulla scheda. Qui non si parla di velocità minima garantita, ma di interfaccia di comunicazione tra microSD e dispositivo. Secondo lo standard, UHS-I arriva fino a 104 MB/s, UHS-II fino a 312 MB/s, mentre UHS-III può arrivare fino a 624 MB/s.

Sono tetti teorici del collegamento, non promesse sulle prestazioni reali. Una microSD UHS-II non trasferisce per forza dati a 312 MB/s. Allo stesso modo, una scheda UHS-I può mostrare valori superiori ai 104 MB/s solo con tecnologie proprietarie e lettori compatibili. Se il dispositivo non supporta quella modalità, la velocità resta più bassa. Capita spesso con vecchi laptop, adattatori economici o smartphone non recenti.

Le sigle A1 e A2, invece, guardano a un altro tipo di lavoro: le prestazioni casuali su tanti piccoli file, misurate in IOPS. È un dato più importante per app, sistemi operativi e dispositivi Android che per la registrazione di un singolo video. A1 richiede almeno 1.500 IOPS in lettura casuale e 500 IOPS in scrittura, oltre ad almeno 10 MB/s in sequenziale. A2 sale a 4.000 IOPS in lettura e 2.000 IOPS in scrittura. Attenzione però: per usare davvero al meglio A2 servono funzioni come Command Queuing e Cache, supportate anche dal dispositivo. Senza quel supporto, il vantaggio può ridursi parecchio.

MicroSD Express: quale scheda scegliere per smartphone, fotocamere e console

La famiglia più recente è quella delle microSD Express, basata su un’interfaccia più vicina a quella degli SSD che alle microSD tradizionali. Le classi E150, E300, E450 ed E600 indicano livelli minimi di prestazione, rispettivamente 150, 300, 450 e 600 MB/s, secondo le condizioni previste dallo standard. Non vanno confuse con V30 o A2: appartengono a una generazione diversa di schede.

Il tema è diventato molto concreto con le console. La prima Nintendo Switch usa microSD tradizionali, mentre Nintendo Switch 2 richiede microSD Express per espandere lo spazio dedicato ai giochi. In questo caso la priorità non è scegliere per forza una specifica classe E, ma controllare che la scheda sia davvero microSD Express e compatibile con la console. La confezione, qui, va letta con attenzione.

Per scegliere senza sbagliare conviene partire sempre dal dispositivo. Per video 4K e action cam bisogna controllare la Video Speed Class richiesta, spesso V30 o superiore. Per smartphone Android su cui installare app, contano di più le sigle A1 e A2. Per trasferire rapidamente foto e filmati al computer pesa anche la velocità in lettura, a patto che il lettore sia compatibile. Per le console di nuova generazione, infine, decide lo standard richiesto: se serve microSD Express, una microSD tradizionale molto veloce non basta. Il manuale del dispositivo resta la fonte più sicura: pochi secondi di controllo possono evitare una spesa sbagliata.