microSD SanDisk da 128GB SCONTATISSIM su Amazon (-48%)

SanDisk è un’azienda sempre molto attiva nell’ambito della produzione di memorie e dispositivi d’archiviazione e oggi, su Amazon, la sua microSD da 128GB viene messa in sconto del 48% e venduta a 15,90€.

Prezzaccio: microSD da 128GB a soli 15,90€

Le schede SanDisk Ultra microSD e microSD UHS-I rappresentano una scelta ideale per smartphone e tablet Android, offrendo capacità fino a 1.5 TB per archiviare una quantità estesa di contenuti, inclusi filmati in Full HD. Con una velocità di trasferimento fino a 150 MB/s, consentono di trasferire fino a 1.000 foto in un solo minuto, garantendo operazioni rapide e efficienti.

La classe A1 delle schede SanDisk Ultra microSD assicura un’ottimizzazione per le app, migliorando il tempo di avvio e le prestazioni generali sul tuo smartphone. Ideale per gestire file, l’app SanDisk Memory Zone disponibile su Google Play Store permette di visualizzare, accedere e gestire facilmente tutti i dati presenti nella memoria del telefono.

Inoltre, facilita la creazione di copie di sicurezza archiviate in un unico spazio e il trasferimento automatico dei file dalla memoria del dispositivo alla scheda microSD per liberare spazio.

Per trasferimenti rapidi di file di grandi dimensioni o in grandi quantità, la scheda è compatibile con il lettore MobileMate USB 3.0. Questo accessorio permette di sfruttare al massimo le eccellenti velocità di trasferimento offerte dalla scheda, rendendola perfetta per chi necessita di gestire e spostare grandi quantità di dati in modo efficiente e veloce.

Su Amazon, oggi, la microSD di casa SanDisk viene scontata del 48% e viene venduta al prezzo totale e finale d’acquisto di 15,90€. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.