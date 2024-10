microSD SanDisk da 128GB in promozione, PREZZO REGALATO

Una microSD è una scheda di memoria flash di piccole dimensioni utilizzata per espandere lo spazio di archiviazione di alcuni dispositivi e oggi, su Amazon, la microSD da 128GB di casa SanDisk viene scontata del 12% e venduta a soli 13,99€.

Analizziamo le caratteristiche di questa microSD SanDisk da 128GB

La SanDisk Ultra microSD da 128GB è una soluzione di archiviazione eccellente per chi desidera catturare e conservare un numero maggiore di ore di filmati in Full HD. Con capacità che arrivano fino a 1,5 TB, questa scheda ti offre tutto lo spazio necessario per archiviare video, foto, musica e altri file che vuoi creare, salvare e condividere.

Grazie alle velocità di trasferimento fino a 150 MB/s, puoi trasferire rapidamente grandi quantità di dati, come fino a 1.000 foto in un solo minuto, rendendo il processo di archiviazione e gestione dei file più efficiente. Ottimizzata per l’uso con app, la scheda è classificata come A1.

Per una gestione ancora più semplice dei file, puoi utilizzare l’app SanDisk Memory Zone, disponibile su Google Play Store. Questa applicazione ti permette di accedere a tutti i file presenti sul tuo dispositivo e creare copie di riserva, archiviandole in un unico spazio. Inoltre, può trasferire automaticamente i file dal dispositivo alla scheda di memoria, liberando spazio prezioso sul tuo telefono.

La scheda è anche compatibile con il lettore MobileMate USB 3.0, che permette trasferimenti rapidi di file di grandi dimensioni o trasferimenti frequenti. In questo modo, puoi spostare rapidamente foto, video e altri contenuti dalla scheda al computer o a un altro dispositivo.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto del 12% sulla microSD SanDisk da 128GB che viene venduta a soli 13,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.