microSD SanDisk da 128GB dalle prestazioni TOP al 48% di sconto su Amazon

La microSD SanDisk da 128GB è una soluzione di archiviazione potente e versatile, compatibile con smartphone e tablet Android. Le schede SanDisk Ultra microSDHC e microSDXC UHS-I sono progettate per consentire di riprendere e archiviare un numero ancora maggiore di ore di filmati in Full HD, grazie alle capacità che arrivano fino a 1.5 TB.

Questa capacità extra è ideale per chi desidera avere a disposizione più spazio per video, foto, brani musicali, film e altri tipi di file da creare, salvare e condividere. Con una velocità di trasferimento fino a 150 MB/s, la scheda permette di trasferire fino a 1.000 foto in un solo minuto, rendendo il processo rapido ed efficiente.

Inoltre, la classe A1 della scheda SanDisk Ultra microSD è ottimizzata per le app, garantendo un avvio più rapido delle applicazioni e prestazioni migliorate per un’esperienza superiore con il tuo smartphone. L’app SanDisk Memory Zone, disponibile nel Google Play Store, permette di gestire facilmente i file.

Questa app consente di visualizzare e accedere a tutti i file presenti nella memoria del telefono e di creare copie di riserva archiviandole in un unico spazio. La microSD SanDisk è anche compatibile con il lettore MobileMate USB 3.0, che permette di trasferire rapidamente file di grandi dimensioni o in grandi quantità, oppure per trasferimenti frequenti.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un’offerta con sconto del 48% sulla microSD SanDisk da 128GB per un costo totale di 15,97€.