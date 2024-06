microSD SanDisk da 128GB con tanto di adattatore in MEGA SCONTO su Amazon (-56%)

SanDisk è un’azienda leader nell’ambito della produzione di dispositivi d’archiviazione e memorie e oggi, su Amazon, la microSD da 128GB viene messa in maxi sconto del 56% per un prezzo totale e finale di 21€.

microSD scontatissima su Amazon: maxi offerta

La microSD da 128GB di SanDisk è una scelta eccellente per chi cerca una memoria di alta qualità e prestazioni elevate. Una delle caratteristiche principali di questa scheda è la capacità di risparmiare tempo grazie alla tecnologia QuickFlow di SanDisk, che permette velocità di offload fino a 190 MB/s. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi lavora con grandi quantità di dati e necessita di trasferimenti rapidi e efficienti.

Per sfruttare al massimo queste velocità, è consigliato utilizzare la scheda con gli SD e microSD PRO-READER di SanDisk Professional, disponibili separatamente. Questi lettori sono progettati per ottimizzare le prestazioni della scheda, garantendo trasferimenti ancora più veloci e senza intoppi.

Un altro punto di forza della microSD SanDisk è la sua velocità di scrittura fino a 90 MB/s, ideale per riprese ultrarapide e per catturare momenti con dettagli precisi. Questa scheda è perfetta per chi ama registrare video di alta qualità, grazie alla sua compatibilità 4K UHD-ready e alle classi di velocità UHS 3 (U3) e V30. Queste caratteristiche assicurano una registrazione video fluida e senza interruzioni, anche in alta definizione.

Inoltre, la microSD SanDisk è classificata come Classe A2, il che significa che è ottimizzata per il caricamento e le prestazioni delle app. Questa caratteristica è essenziale per chi utilizza la scheda su dispositivi mobili, garantendo un’esperienza d’uso più veloce e reattiva.



