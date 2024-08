microSD SanDisk da 128GB con tanto di adattatore al 48% di sconto: OFFERTA OUTLET

SanDisk è un’azienda sempre in prima line nell’ambito della produzione di dispositivi d’archiviazione e memorie e oggi, la sua microSD viene mega scontata del 48% su Amazon per un costo totale di 15,97€.

Le caratteristiche di questa microSD super veloce e capiente

La microSD SanDisk da 128GB è la scelta perfetta per chi desidera espandere lo spazio di archiviazione del proprio dispositivo e catturare più ore di filmati in Full HD. Grazie a una capacità che può arrivare fino a 1.5 TB.

Con una velocità di trasferimento impressionante fino a 150 MB/s, potrai spostare i tuoi contenuti in maniera ultra rapida. Questa velocità ti consente di trasferire fino a 1.000 foto in un solo minuto, rendendo il processo di gestione dei file semplice e veloce. Inoltre, grazie alla classe A1, la scheda è ottimizzata per le app, garantendo un avvio più rapido delle applicazioni e una migliore performance complessiva del tuo smartphone.

L’app SanDisk Memory Zone, disponibile sul Google Play Store, rende la gestione dei file ancora più efficiente. Con questa app, potrai visualizzare, accedere e fare copie di sicurezza dei tuoi dati, organizzandoli tutti in un unico spazio. Inoltre, potrai configurare il trasferimento automatico dei file dal dispositivo alla scheda per liberare spazio prezioso.

La microSD è anche compatibile con il lettore MobileMate USB 3.0, che ti permette di trasferire velocemente file di grandi dimensioni o gestire trasferimenti frequenti in modo semplice e pratico. Con la microSD SanDisk, le tue esigenze di archiviazione sono coperte con efficienza e velocità.

Su Amazon, oggi, viene scontato del 48% la microSD SanDisk da 128GB che viene venduta al costo totale di 15,97€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.