microSD SanDisk ad un PREZZO RIDICOLO: sconto applicato del 53%

Una microSD è una scheda di memoria flash estremamente compatta utilizzata per l’archiviazione di dati in dispositivi elettronici come smartphone, tablet, fotocamere ecc… e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 53% sulla microSD SanDisk da 128GB per un prezzo finale di 22,67€.

microSD con tanto d’adattatore, il pacchetto promo di Amazon

La microSD SanDisk da 128GB è ideale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità. Con una velocità di trasferimento fino a 190 MB/s, grazie alla tecnologia QuickFlow di SanDisk, questa scheda consente di risparmiare tempo durante il trasferimento dei file.

Per ottenere il massimo delle prestazioni, si consiglia di utilizzarla con i lettori SD e microSD PRO-READER di SanDisk Professional (venduti separatamente). Perfetta per i fotografi e i videomaker, questa microSD offre una velocità di scrittura fino a 90 MB/s, ideale per riprese ultrarapide e scatti continui in modalità burst.

La scheda è anche pronta per il 4K UHD, grazie alla classificazione UHS 3 (U3) e alla classe di velocità video 30 (V30), assicurando una registrazione fluida e senza interruzioni dei video ad alta risoluzione.

Inoltre, la microSD SanDisk da 128GB è classificata come A2, il che significa che offre caricamenti e prestazioni delle app più rapidi, migliorando l’esperienza d’uso nei dispositivi compatibili. Questa scheda è progettata per gestire app complesse, garantendo un’esecuzione veloce e senza intoppi, perfetta per l’uso su smartphone e tablet.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto in formato maxi del 53% per un costo totale e finale d’acquisto di 22,67€.

