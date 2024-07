microSD Lexar da 64GB ad un prezzo BASSISSIMO su Amazon: -30%

Una microSD è una scheda di memoria flash estremamente compatta, utilizzata per l’archiviazione di dati digitali e oggi, su Amazon, la microSD Lexar da 64GB viene scontata del 30% e viene venduta a 13,99€.

microSD perfetta per tutti i dispositivi…

La microSD Lexar da 64GB è una scelta eccellente per chi cerca velocità, affidabilità e versatilità in una scheda di memoria. Con una velocità di lettura massima di 205 MB/s, questa scheda accelera i trasferimenti di file, riducendo notevolmente i tempi di attesa. Per ottenere la massima velocità di trasferimento, è necessario utilizzare il lettore di schede Lexar RW310X (venduto separatamente, in arrivo).

La velocità di scrittura massima di 90 MB/s ti permette di catturare foto in sequenza senza perdere uno scatto, rendendo questa scheda ideale per fotografi professionisti e appassionati. Inoltre, la classificazione V30 della scheda SD Lexar Silver supporta la registrazione video fino a 4K a 60 fps, garantendo video fluidi e di alta qualità.

Questa microSD è ampiamente compatibile con una varietà di fotocamere e altri dispositivi, tra cui Canon, Sony, Nikon e molti altri. Costruita per durare, la scheda è resistente all’usura, alle cadute, alle temperature estreme, ai raggi X, agli urti, ai magneti e alle vibrazioni. Questo significa che puoi portare la scheda SD Lexar Silver ovunque ti portino le tue riprese, senza preoccuparti della sua integrità.

Per una tranquillità totale, la microSD Lexar include il Lexar Recovery Tool, un software di recupero dati a vita che ti permette di recuperare facilmente i tuoi file in caso di perdita. Inoltre, la scheda è coperta da una garanzia limitata a vita, offrendo un ulteriore livello di sicurezza per i tuoi dati.

Su Amazon, oggi, la microSD Lexar viene scontata del 30% e viene venduta a 13,99€, 64GB di storage ad un prezzo scontatissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.