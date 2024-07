microSD da 128GB con adattatore a 22€ su Amazon: OFFERTA FOLLE

SanDisk è un’azienda molta rilevante nell’ambito della produzione di memorie e dispositivi d’archiviazione e oggi, su Amazon, la sua microSD da 128GB con tanto di adattatore viene scontata del 53% per un prezzo finale e totale di 22€.

Maxi promo: 53% di sconto sulla microSD SanDisk da 128GB

La microSD SanDisk da 128GB, con il marchio SanDisk e il modello Extreme, è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità. Questa scheda di memoria di tipo Micro SDXC offre una capacità di 128 GB ed è disponibile nel colore nero.

Una delle principali caratteristiche di questa scheda è la capacità di risparmiare tempo con velocità di offload fino a 190 MB/s, grazie alla tecnologia QuickFlow di SanDisk. Questa velocità eccezionale permette di trasferire rapidamente file di grandi dimensioni, rendendo il processo di backup e trasferimento dei dati molto più efficiente.

Per ottenere il massimo delle prestazioni, è consigliato utilizzare questa scheda con i dispositivi SD e microSD PRO-READER di SanDisk Professional (venduti separatamente). Questi lettori specializzati sono progettati per sfruttare appieno le capacità della scheda, garantendo velocità di trasferimento ottimali. In termini di velocità di scrittura, la microSD SanDisk Extreme raggiunge fino a 90 MB/s, ideale per riprese ultrarapide.

La scheda è anche 4K UHD-ready grazie alla classe di velocità UHS 3 (U3) e alla classe di velocità video 30 (V30). Queste specifiche assicurano che la scheda possa gestire senza problemi la registrazione di video 4K, offrendo una qualità superiore e prestazioni costanti. Inoltre, la classificazione Classe A2 garantisce caricamento e prestazioni delle app più veloci, migliorando l’esperienza utente su smartphone e tablet.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto shock del 53% sulla microSD SanDisk da 128GB per un costo totale e finale di 22€.

