Microfono USB: livestreaming, tiktok e giochi online a -40%

Lascia perdere il microfono integrato di iPhone o delle cuffie. Per un audio cristallino e senza sbavature, serve un microfono decente come questo SmallRig U50. Solo per poche, grazie a un Coupon, lo paghi il 40% in meno: costa 49€ invece di 82€ .

Questo microfono di alta qualità vanta un audio da studio grazie alla frequenza di campionamento di 48kHz / 24bit. La distorsione è inferiore allo 0,3% e può spingersi senza problemi fino a ben 125dB di fracasso.

Grazie alle tecnologie di rilevamento del modello cardioide, può eliminare efficacemente il rumore di fondo e l’eco, ridurre le interferenze al minimo e restituire un suono davvero perfetto; ha pure un supporto antiurto che smorza eventuali vibrazioni quando ci si muove o si sposta il mouse sulla scrivania.

Si collega al computer tramite porta USB-C (ma include l’adattatore USB-A) ed è supportato da Windows, Linux, PS4, PS5, Android, macOS senza l’installazione di driver. È tutto Plug&Play reale; e se serve la cuffia con zero ritardi, nessun problema: c’è il jack da 3,5 mm.

È alimentato da USB; quindi funziona senza batteria, né controlli da configurare; inoltre può essere rotato di 360 gradi per adattarsi a ogni situazione e occupare poco spazio.

Include controllo del guadagno per regolare la sensibilità del microfono, controllo del volume e controllo dell’output cuffie, se collegate. E ovviamente ha l’interruttore mute per mettere in muto al volissimo.

Perfetto per chiunque lavori col Web, per blogger, vlogger, influencer, YouTuber, tiktoker e così via; e solo per pochissimo e fino a esaurimento scorte, lo acquisti a 49€ incluse spedizioni Amazon Prime.