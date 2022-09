Microfono Professionale USB Blue Yeti a Condensatore Multi-Pattern in offerta su Amazon

Uno strumento semplice ma potentemente efficace per i creatori di contenuti, il Blue Yeti è un microfono USB che offre un suono di qualità broadcast, ha un design robusto e molteplici modalità di registrazione per soddisfare le tue esigenze. Lo Yeti, è diventato un microfono di riferimento per le persone che registrano podcast e trasmettono in streaming su YouTube, Twitch, Facebook Live e altre piattaforme simili. Acquistalo su Amazon a soli 113,00€ .

Le modalità microfono multiple consentono praticamente a qualsiasi tipo di creatore di contenuti di utilizzarlo con precisione e facilità. Usa l’impostazione cardioide per cancellare il rumore fuori asse, riducendo al minimo il tono dell’ambiente anche quando parli direttamente nel microfono. Se stai registrando con un altro ospite, seleziona il modello polare bidirezionale; ora puoi parlare davanti, mentre l’ospite parla dietro, e i lati del microfono respingeranno i rumori ambientali indesiderati.

Scegli invece la modalità l’omnidirezionale per raccogliere l’audio da tutte le direzioni, il che è ottimo per il lavoro con più voci. Infine, è presente anche la modalità stereo per i contenuti ASMR o per la registrazione di musica. Sono inclusi un supporto da tavolo e un cavo USB, così come una suite di effetti software VO!CE per migliorare il tuo suono.

Questo microfono è perfetto per registrare direttamente su computer, siano essi Mac o sistemi Windows. Con gli adattatori giusti, disponibili separatamente, puoi anche registrare con dispositivi Android e iOS.

Lo Yeti è dotato di controlli per il volume delle cuffie, la selezione del pattern, l’audio muto istantaneo e il guadagno del microfono. Se riscontri distorsione o feedback durante la registrazione di una sorgente particolarmente forte, regola semplicemente la sensibilità del microfono con il controllo del guadagno. Oppure, se vuoi fare una pausa nel bel mezzo di un podcast, usa il pulsante di disattivazione dell’audio istantaneo. Inoltre, il supporto incluso consente di ruotare in una varietà di angolazioni per un posizionamento ideale.

Il microfono ha un amplificatore per cuffie integrato con un controllo del guadagno indipendente per un monitoraggio senza latenza. Collega le cuffie da 3,5 mm del microfono e sentirai il tuo audio di qualità broadcast in tutto il suo splendore.

Il microfono registra l’audio a 16 bit / 48 kHz, offrendoti lo standard di trasmissione per la riproduzione multimediale. Basta collegare lo Yeti alla porta USB del computer con il cavo USB incluso, selezionarlo come dispositivo nel software di registrazione e sei pronto per iniziare a lavorare. Lo Yeti esaurisce l’alimentazione del tuo dispositivo, quindi non è necessario collegarlo a una parete. Con il funzionamento senza driver, non dovrai scaricare software fastidiosi per farlo funzionare. Approfitta ora dello sconto del 25%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.