Micro Cassa Portatile Bluetooth: super compatta a 23€

Ecco la cassa portatile Bluetooth più piccola dell’universo. Incredibilmente potente (per le dimensioni), supporta Schede TF e si connette in wireless al telefonino per riprodurre la musica ovunque vi troviate. Perfetta per l’estate e come regalo inaspettato, sorprendente gli amici a soli 23,90€.

Questo micro-altoparlante Bluetooth è talmente compatto che sta perfettamente nel palmo della mano pur offrendo un suono notevole. Queste le Feature:

♬[ Suono di Alta Qualità ]: Questo mini altoparlante Bluetooth offre suoni potenti e bassi robusti senza distorsioni attraverso un driver avanzato da 3 W e un subwoofer passivo. Rimarrai colpito dal suono di un altoparlante EWA A109mini così piccolo.

♬[ Modalità di Riproduzione Multipla e Supporta le Selfie ]: Il piccolo altoparlante supporta anche la scheda TF (fino a 32GB) per infinite opzioni audio. Inoltre, si può anche scegliere la modalità Remote Shutter per controllare a distanza il telefono per scattare foto più comodamente.

♬[ Ultra-Portatile e Lunga Durata Della Batteria ]: L’altoparlante da viaggio è molto compatto, 120 grammi, Φ4,65 x 3,96 (altezza) cm. Puoi metterlo in tasca o in borsa e goderti il tuo divertimento in qualsiasi momento! Questo mini altoparlante Bluetooth offre un tempo di riproduzione di 6 ore, rendendolo ideale per uso all’aperto o al chiuso.

♬[ Controllo Multifunzionale ]: L’unico pulsante di controllo dispone di tutte le funzioni necessarie. È molto semplice da usare. Quindi puoi anche cambiare canzone o regolare il volume tramite il piccolo altoparlante.

Funzionalità Extra