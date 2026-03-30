Mi sono filmata dentro un B&B, così ho scoperto che c'erano 3 videocamere nascoste in posti impensabili: fai questo test

L’intimità di una stanza d’albergo o di un appartamento in affitto breve non è più un dogma, ma una variabile tecnologica.

Il caso della viaggiatrice che, filmandosi per un banale blog di viaggi, ha intercettato il riflesso di tre lenti nascoste ha sollevato un velo su una realtà inquieta: la miniaturizzazione dei sensori ha reso lo spionaggio domestico un’attività alla portata di chiunque disponga di poche decine di euro. Non si tratta di paranoia, ma di una necessaria igiene digitale.

Come verificare se in una stanza o B&B c’è una videocamera

Il primo strumento di difesa è già nelle nostre tasche. Le lenti delle fotocamere, per quanto microscopiche, sono realizzate in vetro e tendono a riflettere la luce in modo diverso rispetto alla plastica dei rivestimenti. Per scovarle, occorre oscurare completamente la stanza e far scorrere la torcia dello smartphone su ogni oggetto sospetto. Se appare un puntino luminoso bluastro o violaceo che persiste al cambiare dell’angolazione, è molto probabile che lì si nasconda un obiettivo.

Un dettaglio laterale che spesso viene trascurato è la pulizia dei rilevatori di fumo. Se notate un sensore antincendio perfettamente lucido in una stanza dove gli angoli del soffitto presentano la naturale patina di polvere del tempo, è segno che l’oggetto è stato maneggiato o sostituito di recente. Le telecamere hanno bisogno di una visuale libera; la polvere è il nemico del guardone.

Il trucco della camera frontale

Molte telecamere nascoste utilizzano i LED a infrarossi (IR) per vedere nel buio totale. Questi sono invisibili all’occhio umano, ma non a tutti i sensori digitali. Esiste un test immediato: in una stanza buia, attivate la fotocamera frontale del vostro telefono (quella per i selfie) e inquadrate l’ambiente. A differenza della fotocamera principale, che spesso possiede un filtro IR, quella frontale riesce a catturare la luce infrarossa, mostrandola sullo schermo come un bagliore pulsante o una luce fissa bianca/lilla.

L’intuizione meno ortodossa riguarda la finalità di questi dispositivi. Non sempre siamo di fronte a voyeurismo classico. Molti host utilizzano questi sistemi come una sorta di “polizia energetica” invisibile: monitorano i movimenti per verificare che gli ospiti non lascino il climatizzatore acceso a 16°C mentre sono in spiaggia o per contare quanti occupanti entrano effettivamente nell’appartamento, trasformando il soggiorno in una statistica di consumo in tempo reale.

Scansione della rete e anomalie fisiche

Un altro livello di analisi passa attraverso il Wi-Fi. Utilizzando applicazioni di scansione di rete, è possibile visualizzare l’elenco dei dispositivi connessi al router dell’alloggio. Se nella lista compaiono nomi come “IP Camera”, “Dahua” o “Hikvision”, la prova è schiacciante. Tuttavia, i più esperti nascondono l’SSID o creano una rete separata. In questo caso, l’ispezione deve tornare fisica: sveglie digitali con numeri troppo luminosi, caricatori USB da muro con un foro minuscolo sulla scocca o specchi che, se toccati con la punta dell’unghia, non presentano lo spazio millimetrico tra il dito e l’immagine riflessa (il cosiddetto “specchio a due vie”).

I cavi sono la traccia più onesta. Ogni dispositivo elettronico ha bisogno di energia; seguire un filo che finisce in una scatola di fazzoletti o in un libro cavo è il modo più rapido per interrompere la trasmissione.