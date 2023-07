Metti in VALIGIA lo Spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B a PREZZO MINI

Se stai per partire e in vacanza non vuoi rinunciare ad una pulizia dentale professionale, approfitta dell’offerta speciale di Amazon sull’Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3! Oggi è disponibile a soli 59,99€, con uno sconto del 14%.

Questo spazzolino elettrico di alta qualità è l’accessorio perfetto per garantire una pulizia impeccabile dei tuoi denti, ovunque tu vada, rendendolo ideale anche da portare con te in viaggio. La spedizione è gratuita con possibile consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3: modalità di utilizzo

L’Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3 è dotato di una testina rotonda che si adatta perfettamente alla forma dei tuoi denti, permettendo di raggiungere anche le aree più difficili. La sua tecnologia di pulizia 3D oscilla, ruota e pulsa per rimuovere fino al triplo della placca rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale.

Ecco alcune delle specifiche tecniche più importanti dell’Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3:

Testina rotonda : La testina rotonda di precisione avvolge ogni singolo dente per una pulizia completa e profonda.

: La testina rotonda di precisione avvolge ogni singolo dente per una pulizia completa e profonda. 3D Cleaning Action : L’azione combinata di oscillazione, rotazione e pulsazione rimuove la placca in modo efficace e migliora la salute delle gengive.

: L’azione combinata di oscillazione, rotazione e pulsazione rimuove la placca in modo efficace e migliora la salute delle gengive. Timer integrato : Il timer professionale ti aiuta a spazzolare i denti per il giusto periodo di tempo consigliato dai dentisti, garantendo una pulizia accurata.

: Il timer professionale ti aiuta a spazzolare i denti per il giusto periodo di tempo consigliato dai dentisti, garantendo una pulizia accurata. Due modalità di spazzolamento : Puoi scegliere tra la modalità Pulizia quotidiana per una pulizia completa e la modalità Sensitive per una pulizia più delicata delle gengive sensibili.

: Puoi scegliere tra la modalità Pulizia quotidiana per una pulizia completa e la modalità Sensitive per una pulizia più delicata delle gengive sensibili. Indicatore di pressione: L’indicatore di pressione ti avvisa se stai spazzolando troppo energicamente, aiutandoti a proteggere le tue gengive.

Goditi una pulizia dentale professionale ogni giorno e sorridi con fiducia! Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta: l’Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3 è disponibile su Amazon al prezzo ridotto di soli 59,99€, con uno sconto del 14%. Questo è il momento perfetto per investire nella tua igiene orale e ottenere una pulizia professionale ovunque tu sia!

