Mettere il telefono direttamente nel contenitore dei bagagli in aeroporto è un grave errore (ecco cosa dovresti fare invece)

Non perché sia vietato, ma perché in quel passaggio già caotico il telefono resta esposto a germi, urti e possibili smarrimenti. La raccomandazione, ripresa da diversi siti di viaggio e in linea con i consigli pratici della Transportation Security Administration, è semplice: mentre si svuotano le tasche, si tolgono cinture e scarpe e si cerca di tenere d’occhio documenti e bagaglio, meglio proteggere il dispositivo e non lasciarlo da solo sul nastro.

Il primo punto è l’igiene. Le vaschette dei controlli TSA vengono usate di continuo: ci finiscono scarpe, giacche, computer, cinture, flaconi e oggetti personali di centinaia di passeggeri. Posare il telefono senza protezione su quella superficie significa poi riportarlo vicino al viso, alle mani, al tavolino del gate o al sedile dell’aereo.

Non serve fare allarmismi, ma il rischio c’è. “Meglio trattarlo come un oggetto da proteggere, non come un mazzo di chiavi”, ricordano spesso gli addetti alla sicurezza quando invitano i viaggiatori a sistemare prima le proprie cose. E poi ci sono i colpi: una vaschetta al nastro di sicurezza viene spinta, fermata, accostata ad altre, a volte sovrapposta in fretta.

Come far passare il telefono ai controlli all’aeroporto

Uno smartphone lasciato libero può scivolare sotto una giacca, sbattere contro un portatile o cadere mentre si recuperano gli oggetti dopo il metal detector. Basta poco: una notifica, una distrazione, un gesto fatto di corsa. Il terzo rischio sono i furti o, più spesso, gli scambi involontari. Nei momenti di maggiore affollamento, soprattutto al mattino e nel tardo pomeriggio, le vaschette TSA escono una dietro l’altra e non sempre il proprietario è già lì a riprenderle.

Durante i controlli di sicurezza in aeroporto, lo smartphone viene protetto in un sacchetto trasparente invece di finire nella vaschetta.

Un iPhone, un Samsung o un altro dispositivo di valore, se resta visibile e separato dal resto, diventa più vulnerabile. Un passeggero si rimette le scarpe, un altro cerca il passaporto, qualcuno afferra il trolley. E il telefono, piccolo e costoso, può sparire in pochi secondi.

Ai controlli TSA: cosa lasciare in borsa e cosa tirare fuori

La regola di base è questa: prima di arrivare al nastro conviene sapere che cosa va estratto e che cosa può restare nel bagaglio a mano. Negli Stati Uniti, la TSA chiede di solito di separare i dispositivi elettronici più grandi, come laptop e tablet, salvo corsie dedicate o controlli più rapidi.

Lo smartphone, invece, nella maggior parte dei casi non deve essere messo da solo nella vaschetta. Può restare in una tasca interna dello zaino, in una custodia o in un piccolo contenitore personale, purché non crei problemi durante il controllo. Molto cambia da aeroporto ad aeroporto e in base agli scanner usati ai varchi. In alcuni scali, con macchinari più nuovi, viene chiesto di lasciare più oggetti dentro la borsa; in altri gli agenti fanno ancora separare elettronica e liquidi.

La scelta migliore è ascoltare le indicazioni date sul posto. Se un addetto chiede di mostrare il telefono, lo si tira fuori in quel momento, senza tenerlo esposto per minuti nella vaschetta. Anche passaporto, patente o ID statunitense, insieme al boarding pass, vanno tenuti a portata di mano fino al controllo dell’identità. Subito dopo, però, meglio rimetterli in una tasca chiusa o in uno scomparto preciso della borsa. Tenerli in mano insieme allo smartphone, mentre si sollevano trolley e giacche, è il modo più facile per dimenticare qualcosa.

La soluzione pratica: custodia, tasca dedicata o sacchetto trasparente

La soluzione più semplice è prepararsi prima della fila, non davanti al nastro. Una custodia chiusa per smartphone, una tasca interna con zip o un piccolo organizer da viaggio aiutano a tenere insieme telefono, auricolari e caricabatterie senza lasciarli sparsi nella vaschetta. Chi vuole una scelta ancora più visibile può usare un sacchetto trasparente richiudibile, pulito e separato dagli altri oggetti: il telefono resta protetto, si vede subito e si recupera al volo dopo lo scanner.

Molti viaggiatori abituali usano una piccola “tasca da controllo”: dentro mettono smartphone, monete, orologio, chiavi e ricevute. Tutto insieme, niente oggetti vaganti. È un’abitudine banale solo in apparenza, perché riduce parecchio gli intoppi. In alternativa, il telefono può restare nello zaino, in uno scomparto laterale facile da aprire, sempre che il personale non chieda il contrario. L’importante è evitare il contatto diretto con la vaschetta e, allo stesso tempo, non nascondere oggetti che potrebbero far scattare altri controlli.

C’è anche un vantaggio pratico: recuperare un solo contenitore è molto più rapido che cercare il telefono sotto la felpa, accanto al laptop o tra le scarpe. Soprattutto quando il varco è pieno e gli addetti invitano tutti a spostarsi nell’area dove ci si ricompone. “Preparare tutto prima fa la differenza”, ripetono negli aeroporti più trafficati. Non è una formalità: è il modo più semplice per non bloccare la fila e non perdere nulla.

Smartphone, documenti e dispositivi elettronici: gli errori da evitare

Il primo errore è arrivare ai controlli di sicurezza con le tasche piene e decidere lì, sotto pressione, dove mettere ogni cosa. Meglio fare una verifica prima: telefono protetto, documenti accessibili, liquidi separati se richiesto, computer pronto a essere estratto quando serve. Anche lasciare lo smartphone sul bordo della vaschetta è una pessima idea: può scivolare mentre il nastro si muove o finire sotto altri oggetti.

Attenzione anche a batterie esterne e piccoli dispositivi elettronici. Power bank, e-reader, cuffie e caricabatterie non dovrebbero restare alla rinfusa se possono essere raccolti in una custodia. Per le batterie al litio, poi, valgono regole precise sul trasporto, soprattutto quando hanno capacità elevate: meglio controllare prima del viaggio le indicazioni della compagnia aerea e della TSA. Farlo davanti all’agente, con la fila alle spalle, non è mai una buona idea.

Infine, c’è un altro punto spesso sottovalutato: ormai dal telefono passa tutto, dalla carta d’imbarco digitale alle mappe, dai messaggi della compagnia ai pagamenti. Se lo smartphone si scarica, si rompe o resta nella zona dei controlli, il viaggio può complicarsi in pochi minuti. Avere una copia del boarding pass, tenere il documento in una tasca sicura e proteggere il dispositivo durante il passaggio TSA non è eccesso di prudenza. È semplice organizzazione. E in aeroporto, spesso, basta quella.