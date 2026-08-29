Il metodo a 5 fasi per risparmiare davvero su Amazon: ormai sta spopolando

Il metodo a 5 fasi per risparmiare davvero su Amazon, rilanciato il 25 maggio 2026 da Altroconsumo in un approfondimento firmato dal giornalista Luca Cartapatti, parte da un’idea molto semplice: il carrello Amazon non dovrebbe essere soltanto il passaggio che precede il pagamento. Può diventare invece un vero filtro contro gli acquisti d’impulso, utile per controllare il prezzo finale, verificare sconti e coupon e capire se un’offerta conviene davvero. Cinque passaggi, quindi, per rallentare prima del clic su “Acquista ora” e distinguere un vero affare da una promozione che sembra migliore di quanto sia.

Dal carrello al checkout: è il prezzo finale quello che conta davvero

Il primo controllo sembra banale, ma è probabilmente il più importante: su Amazon non basta guardare il prezzo mostrato nella scheda prodotto. La cifra da prendere come riferimento è quella che compare nel checkout, nel riepilogo immediatamente precedente al pagamento.

È lì che entrano in gioco il venditore selezionato, le eventuali spese di spedizione, il tipo di consegna, i coupon, gli sconti automatici e i codici promozionali. Fino a quel momento, quindi, il prezzo visualizzato può non coincidere esattamente con quello che verrà addebitato.

Il principio indicato da Altroconsumo è proprio questo: la convenienza non dipende solo dal numero scritto accanto alla percentuale di sconto, ma dal rapporto tra prezzo finale, qualità del prodotto, affidabilità del venditore e reale necessità dell’acquisto.

Usare il carrello come punto di controllo aiuta anche a evitare ordini chiusi troppo velocemente dal telefono. Si aggiunge il prodotto, si arriva al riepilogo, si verifica il totale e soltanto a quel punto si decide se procedere.

“Salva per dopo”: il modo più semplice per frenare gli acquisti d’impulso

La seconda mossa è separare ciò che serve davvero da ciò che ha semplicemente attirato l’attenzione. La funzione “Salva per dopo” permette di togliere un articolo dal carrello senza perderlo, lasciandolo a disposizione per una decisione successiva.

Può essere utile per quelle spese nate in pochi secondi: cuffie viste durante una pausa, un piccolo elettrodomestico in promozione, un accessorio suggerito da Amazon oppure un prodotto che sembra improvvisamente indispensabile perché accompagnato da un conto alla rovescia.

Secondo il metodo rilanciato da Altroconsumo, nel carrello dovrebbero rimanere soltanto gli articoli che si è realmente pronti ad acquistare. Tutto il resto può essere lasciato da parte e ricontrollato dopo qualche giorno, soprattutto in prossimità di eventi promozionali come Prime Day o Black Friday.

“Salva per dopo” non è però uno strumento per monitorare lo storico dei prezzi. Serve soprattutto a creare distanza tra il desiderio del momento e la decisione di spesa. Un passaggio semplice, ma spesso sufficiente per accorgersi che quell’acquisto non era poi così necessario.

Spedizione gratuita: aggiungere un prodotto non significa sempre risparmiare

Un altro errore frequente nasce dalla spedizione gratuita. Se mancano pochi euro per raggiungere la soglia richiesta, la tentazione è aggiungere al carrello un prodotto qualsiasi pur di non pagare la consegna.

La strategia può avere senso soltanto se si sceglie qualcosa che sarebbe stato comunque acquistato: carta per la casa, pile, detersivi, cancelleria, prodotti per animali o altri beni di uso abituale e facilmente conservabili.

Se invece si aggiunge un articolo inutile da 8 euro per evitare 4 euro di spedizione, non si è risparmiato nulla: si sono semplicemente spesi altri soldi.

Anche in questo caso bisogna controllare le condizioni direttamente al checkout. Non tutti gli articoli contribuiscono allo stesso modo alla soglia e le regole possono cambiare in base al venditore, alla tipologia di consegna o all’account utilizzato.

Coupon e codici promozionali: lo sconto va controllato prima di pagare

Il quarto passaggio riguarda coupon Amazon, codici promozionali e sconti automatici. Vedere una percentuale barrata o un’etichetta colorata nella pagina prodotto non significa necessariamente che quella riduzione sia già stata applicata all’ordine.

Alcuni coupon devono essere selezionati manualmente prima di aggiungere il prodotto al carrello. Altri sconti valgono soltanto per determinati colori, taglie, quantità, formati o venditori. In alcuni casi può essere richiesta anche una spesa minima.

La verifica più sicura resta quindi il riepilogo dell’ordine. Se lo sconto è stato applicato correttamente, il vantaggio dovrebbe comparire chiaramente nel totale prima della conferma del pagamento.

Il dettaglio diventa particolarmente importante quando esistono più varianti dello stesso articolo. Un prodotto può essere in promozione soltanto in un colore o in una configurazione specifica, mentre selezionandone un’altra il prezzo torna quello normale.

Storico prezzi: lo sconto di oggi potrebbe essere già comparso altre volte

Per gli acquisti più costosi, il metodo suggerisce anche di guardare oltre la singola offerta e controllare lo storico dei prezzi Amazon. Strumenti esterni come Keepa e CamelCamelCamel permettono di osservare come il prezzo di molti prodotti è cambiato nel tempo.

È un controllo particolarmente utile prima di comprare smartphone, elettrodomestici, dispositivi elettronici, prodotti per bambini o altri articoli dal costo significativo. Un prezzo presentato come molto conveniente potrebbe, per esempio, essere già comparso diverse volte nei mesi precedenti.

Questi servizi non sono strumenti ufficiali di Amazon e possono non intercettare ogni coupon, offerta lampo o promozione riservata. Restano però utili per capire se il prezzo attuale è davvero basso rispetto alla storia recente oppure se il prodotto scende regolarmente a quella cifra.

Se non c’è urgenza e lo storico mostra ribassi frequenti, aspettare può essere più conveniente che acquistare sulla spinta dello sconto del momento.

“Iscriviti e Risparmia”: utile solo se si controllano le consegne

L’ultima fase riguarda gli articoli che vengono acquistati regolarmente. Per prodotti come caffè, pannolini, carta igienica, detersivi, dentifricio o alimenti per animali, Amazon mette a disposizione il programma “Iscriviti e Risparmia”.

Il sistema consente di programmare consegne periodiche e, in determinate condizioni, ottenere uno sconto sul prezzo. Amazon indica riduzioni che possono arrivare fino al 15%, ma la percentuale non è identica per tutti i prodotti e può dipendere dal numero di articoli inclusi nella consegna programmata.

Prima di attivare l’iscrizione conviene quindi verificare il prezzo del primo ordine, la frequenza scelta e la data della consegna successiva. Il vantaggio esiste soltanto se il prodotto serve davvero con quella periodicità.

La parte più importante arriva dopo: ricordarsi di controllare le consegne programmate. Se in casa ci sono ancora tre confezioni di detersivo, riceverne un’altra soltanto per mantenere lo sconto non significa risparmiare. Saltare una consegna, modificarne la frequenza o cancellarla quando non serve più può valere molto più della percentuale ottenuta.

Alla fine, il metodo a 5 fasi per risparmiare su Amazon non richiede formule particolari. Si basa soprattutto su una regola: rallentare prima del pagamento. Controllare il totale, mettere da parte ciò che non serve, verificare spedizione e coupon, confrontare lo storico del prezzo e gestire con attenzione gli acquisti ricorrenti. Il vero risparmio, spesso, nasce proprio dai prodotti che alla fine si decide di non comprare.