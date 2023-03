La qualità di Apple Pencil è qualcosa di cui non si può discutere. Sul prezzo invece, si potrebbero dire due parole: quella di prima generazione costa oltre 110 euro. Non perderti d’animo però, perché c’è un modo per aggirare questo ostacolo. Ti basta scegliere alternative decisamente più economiche ma comunque valide e compatibili con iPad. È il caso della Metapen A8, oggi disponibile su Amazon in offerta a soli 19,99€.

Apple Pencil costa troppo? Solo 19,99€ per la Metapen A8

Come ti dicevo poco sopra, si tratta di una alternativa economica alla Apple Pencil dell’azienda di Cupertino. A questo prezzo (meno di 20€) fossi in te un’occasione gliela darei. Dovessi poi renderti conto di imperfezioni o problemi, puoi sempre effettuare il reso.

La Metapen A8 si passa dallo 0% al 100% in circa 30 minuti e la ricarichi tramite USB-C (capito Apple?!). L’autonomia è di circa 10 ore, e se vai di fretta, con 4 minuti di ricarica ha disposizione circa 2 ore di lavoro. Pazzesco, davvero.

La punta è realizzata in materiale polimerico di buona qualità, e all’interno della confezione ne trovi anche due di ricambio. Questa alternativa alla Apple Pencil è sensibile all’inclinazione, è precisa e ha un ritardo davvero impercettibile.

Altra chicca favolosa è la possibilità di poter agganciare magneticamente la Metapen A8 all’iPad (Pro 11″ di 1/2/3 generazione, Pro 12,9″ di 3/4/5 generazione, iPad Air 4/5 generazione e iPad Mini 6). La ricarica wireless, però, non è supportata.

La Metapen A8 è compatibile con i seguenti iPad:

iPad 6/7/8/9

iPad Air 3/4/5

iPad Pro 11″ 1/2/3

iPad Pro 12,9″ 3/4/5

iPad Mini 5/6

📢 Ti consiglio di concludere rapidamente l’acquisto di questa alternativa low-cost di Apple Pencil. Sta riscuotendo enorme successo su Amazon in queste ore, dunque meglio sbrigarsi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.