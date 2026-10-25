Messaggi programmati su WhatsApp: come si attiva sull'iPhone

WhatsApp sta sperimentando su iPhone una funzione attesa da tempo: preparare messaggi oggi e farli arrivare automaticamente nel momento scelto, senza inviarli subito.

La novità dei messaggi programmati è emersa nella beta iOS 26.42.10.19, segnalata da WABetaInfo, e non è ancora disponibile per tutti. Tra orari di invio, contenuti multimediali e rilascio graduale, ci sono alcuni dettagli utili da conoscere prima di cercarla nell’app.

Messaggi programmati su WhatsApp: dalla chat si sceglie data e ora

Il funzionamento dei messaggi programmati su WhatsApp per iPhone parte dalla chat, quindi dal punto più semplice e naturale dell’app. Si scrive il messaggio come sempre. Poi, invece di toccare subito invio, si tiene premuto il pulsante per qualche istante. A quel punto si apre un pannello in cui scegliere data e ora di spedizione. In basso compare un pulsante verde con il riepilogo dell’orario scelto: basta confermare e il messaggio resta in attesa.

Nella conversazione compare una piccola conferma del messaggio programmato, visibile solo a chi lo ha impostato. Il destinatario, prima dell’invio, non vede nulla. C’è poi un dettaglio importante: dai test risulta che non serve tenere WhatsApp aperta e il messaggio parte anche se l’iPhone è offline all’orario previsto. Una funzione comoda per promemoria, auguri, comunicazioni di lavoro o messaggi da inviare in momenti più adatti. “È una di quelle funzioni semplici che molti aspettavano da tempo”, ha spiegato WABetaInfo nel segnalare la novità.

Due settimane al massimo, dieci minuti almeno: cosa si può programmare

La programmazione dei messaggi su WhatsApp iOS ha comunque paletti piuttosto chiari. L’invio può essere fissato fino a due settimane nel futuro. Tra il momento in cui si programma il messaggio e quello in cui viene spedito devono passare almeno dieci minuti. Non si può quindi usare questa opzione per ritardare di pochi secondi un testo appena scritto. È una scelta tecnica, probabilmente legata alla gestione dei messaggi in attesa.

La funzione non vale solo per i testi. Si possono programmare anche fotografie, video e link, preparandoli direttamente dalla chat. Per foto e video, l’opzione compare nella schermata di modifica del contenuto, sempre tenendo premuto il pulsante di invio. C’è però un limite: al momento non si possono programmare più contenuti multimediali insieme. Ogni foto o video va gestito separatamente. Poco pratico, se si deve mandare un album, ma in linea con una funzione ancora in prova.

I messaggi programmati finiscono in una sezione dedicata nelle informazioni della chat, dove si possono controllare o eliminare prima dell’invio. Se l’utente cambia idea e cancella un messaggio in attesa, il destinatario non riceve alcuna notifica. Resta anche la crittografia end-to-end, la stessa già usata nelle normali conversazioni. Nei gruppi c’è una particolarità: il messaggio programmato viene recapitato solo a chi era già nel gruppo al momento della programmazione. Chi entra dopo non lo riceverà.

Su iPhone è ancora una beta: TestFlight, rilascio graduale e tempi incerti

Per ora la novità è stata individuata nella beta WhatsApp 26.42.10.19 per iPhone, disponibile tramite TestFlight, il canale usato da Apple per distribuire le versioni di prova delle app. Installare l’ultima beta, però, non garantisce automaticamente l’accesso. Meta sta procedendo con un rilascio graduale, quindi la funzione può apparire su alcuni account e mancare su altri, anche con la stessa versione installata.

L’arrivo su iOS segue di circa una settimana l’introduzione dei messaggi programmati nella beta Android 2.26.40.7. Un segnale chiaro: WhatsApp sta lavorando per portare la funzione su entrambe le piattaforme. Al momento, però, non c’è una data ufficiale per il debutto nella versione stabile dell’app. Come spesso succede con le funzioni in prova, i tempi dipenderanno dai riscontri della beta e da eventuali correzioni prima del rilascio generale. Per gli utenti iPhone, intanto, la strada è già chiara: scrivere il messaggio, tenere premuto invio e scegliere quando farlo partire.