Menu nascosto di WhatsApp per scoprire se qualcuno sta spiando le mie chat

Il punto da cercare è “Dispositivi collegati”, una funzione utile soprattutto dopo aver usato WhatsApp Web o quando qualcosa non torna. Non è un menu in bella vista, e forse anche per questo molti non lo aprono mai. Eppure bastano pochi tocchi, su iPhone o Android, per capire se il proprio account WhatsApp è ancora attivo su un dispositivo dimenticato, prestato o, peggio, non autorizzato.

Per controllare gli accessi bisogna aprire WhatsApp sul telefono, entrare nelle impostazioni e selezionare “Dispositivi collegati”. Su Android, di solito, si passa dal menu con i tre puntini in alto a destra. Su iPhone, invece, si parte dalla scheda Impostazioni, in basso. In quella schermata compare l’elenco dei dispositivi su cui l’account risulta ancora attivo: può essere WhatsApp Web, l’app desktop su un computer oppure una sessione aperta su tablet.

La funzione nasce per usare lo stesso account su più schermi. Ma, di fatto, è diventata anche un controllo veloce contro gli accessi indesiderati. “Se non riconosci un dispositivo, disconnettilo”, ricorda WhatsApp nelle pagine di assistenza. Un’indicazione semplice, che però viene spesso ignorata. Capita di usare l’app su un computer dell’ufficio, in biblioteca o a casa di un amico e poi chiudere solo la finestra del browser. La sessione, però, può restare aperta.

Cosa rivelano le sessioni attive su computer e tablet

Nella sezione “Dispositivi collegati” ogni accesso viene mostrato con alcune informazioni utili: il tipo di dispositivo, il browser usato, l’orario dell’ultima attività e, quando disponibile, anche dati legati alla piattaforma o alla posizione. Non è uno strumento da investigatori, questo va detto. Ma spesso basta per accorgersi che qualcosa non quadra.

Controllo della sezione “Dispositivi collegati” sul telefono per verificare sessioni attive e accessi non autorizzati alle chat.

Se una persona usa solo il proprio portatile a Milano e vede comparire una sessione recente da un browser mai utilizzato, il controllo diventa necessario. Lo stesso vale quando nell’elenco spunta un computer condiviso usato giorni prima, magari in albergo o in un’aula universitaria. Da lì si può capire anche se la sincronizzazione dei messaggi è ancora attiva: significa che le chat possono continuare a essere lette da quel dispositivo finché la sessione non viene chiusa. Questione di pochi secondi, ma il quadro diventa subito più chiaro.

Quando controllare gli accessi: segnali d’allarme e casi a rischio

Il controllo dei dispositivi collegati su WhatsApp andrebbe fatto ogni tanto, non solo quando si teme di essere spiati. Ci sono però casi in cui è meglio farlo subito: se arriva un avviso di nuovo accesso, se si riceve un codice di verifica non richiesto, oppure se qualcuno — magari un contatto conosciuto — chiede di inoltrare quel codice “per errore”. È uno degli schemi più comuni nelle truffe sugli account.

Ci sono poi altri segnali da non sottovalutare: messaggi inviati che non si ricorda di aver scritto, chat già lette senza motivo, cambi improvvisi alla foto profilo o alle informazioni dell’account. Anche le difficoltà ad accedere al proprio profilo possono indicare un tentativo di intrusione. Il controllo è consigliato anche dopo aver usato WhatsApp Web su computer pubblici, prestati o aziendali, e prima di vendere, regalare, riparare o restituire un telefono, un tablet o un pc. In questi casi basta una dimenticanza per lasciare una porta aperta.

Come chiudere le sessioni sospette e proteggere l’account

Per bloccare un accesso non riconosciuto basta entrare in “Dispositivi collegati”, toccare la sessione sospetta e scegliere l’opzione per disconnetterla. La chiusura è immediata: da quel computer o tablet non si potranno più leggere né inviare messaggi con quell’account. È una misura semplice. Non elimina ogni rischio, ma riduce subito l’esposizione di conversazioni personali, file condivisi e dati presenti nelle chat.

WhatsApp consiglia di affiancare questo controllo ad altre protezioni. La più nota è la verifica in due passaggi, che aggiunge un PIN quando si registra il numero su un nuovo telefono. Ci sono poi le passkey, dove disponibili, che permettono di confermare l’identità con impronta digitale, riconoscimento facciale o codice di sblocco del dispositivo. Meglio attivare anche le notifiche di sicurezza, utili quando cambia il codice di cifratura di un contatto, e scaricare l’app solo dagli store ufficiali. Aggiornare WhatsApp e il sistema operativo resta una regola di base. Banale, forse. Ma spesso è proprio così che si chiude la porta agli accessi indesiderati.