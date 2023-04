Il power bank di INIU da 10.000mAh oggi è protagonista di un’ottima promozione su Amazon. Infatti, grazie allo sconto del 31% che vedi già applicato, lo puoi aggiungere al tuo carrello al prezzo di 18,69€ (altro che i 27 euro di listino…). E i costi di spedizione sono totalmente azzerati, ma solo se ti abboni a Prime.

Il power bank di INIU ha una capacità di 10.000mAh ma è il 36% più sottile, il 15% più piccolo e il 28% più leggero degli altri accessori della sua stessa categoria. Questo significa che lo puoi portare in giro ovunque, in borsa e addirittura in tasca.

È dotato di una porta USB-C, ovvero lo standard più recente e diffuso. Questa funziona sia come ingresso che come uscita e ti consente quindi non solo di ricaricare lo smartphone o il tablet, ma anche lo stesso power bank. La ricarica poi è velocissima grazie alla tecnologia UPower+ sviluppata da INIU.

Perché è super accessoriato? Beh, oltre alla USB-C, include due USB-A e un torcia. Ok, la utilizzerai pochissime volte, ma il fatto che ci sia è certamente un qualcosa in più, no?

📢 Ti ricordo che per completare l’acquisto a soli 18 euro e pochi spiccioli non devi fare altro che aggiungere il power bank al tuo carrello. Lo sconto de 31% viene applicato in automatico da Amazon, e poi ti ricordo che la spedizione è gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.