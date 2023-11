MENO DI 10€ per la presa smart PIÙ VENDUTA in sconto Black Friday

Oggi, nell’ultimo giorno del Black Friday, Amazon ci sorprende con un’offerta imperdibile: la TP-Link Tapo P105, la presa smart più venduta, è disponibile a soli 9,99€, con uno sconto del 17%. È l’occasione perfetta per rendere la tua casa più intelligente e connessa, senza svuotare il portafoglio!

Presa Smart TP-Link tapo in sconto del 17% a soli 9,99€ grazie al Black Friday

La TP-Link Tapo P105 è molto più di una semplice presa elettrica. È un dispositivo che trasforma la tua abitazione in una casa smart, offrendoti controllo e flessibilità senza precedenti. Con questa smart plug, puoi controllare a distanza qualsiasi dispositivo collegato, direttamente dal tuo smartphone.

Uno dei punti di forza di questa presa intelligente è la sua compatibilità con Alexa e Google Home. Questo significa che puoi controllare i dispositivi collegati semplicemente con la tua voce. Immagina di poter accendere la luce o avviare la macchina del caffè senza muovere un dito!

Grazie all’app Tapo, disponibile sia per Android che per iOS, puoi controllare i tuoi dispositivi da qualsiasi luogo. Che tu sia in ufficio o in vacanza, avrai sempre il pieno controllo della tua casa. Inoltre, l’app offre la possibilità di programmare timer e orari per l’accensione e lo spegnimento automatico dei dispositivi.

La TP-Link Tapo P105 non solo rende la tua casa più smart, ma aiuta anche a ridurre i consumi energetici. Grazie alla programmazione degli orari, puoi evitare sprechi di energia, spegnendo automaticamente i dispositivi quando non sono necessari.

A meno di 10€, la TP-Link Tapo P105 rappresenta un acquisto intelligente per chiunque voglia avvicinarsi al mondo della domotica senza spendere una fortuna. Visita subito Amazon e aggiungi questa smart plug al tuo carrello. Ricorda, le offerte del Black Friday stanno per terminare: non lasciarti sfuggire questa fantastica occasione!