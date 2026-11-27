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Scegliere la giusta memoria Lexar quale scegliere non è mai stato così complesso: il mercato propone microSD, SD tradizionali e SSD portatili con velocità e specifiche che cambiano radicalmente in base all’uso. Che tu stia scattando con una mirrorless, girando video in 4K con un drone, registrando ProRes su iPhone o semplicemente cercando uno storage affidabile per la Nintendo Switch, la scelta sbagliata può costarti frame persi, buffer bloccati e file corrotti.

Perché Lexar è ancora un riferimento nel 2026

Lexar compie 30 anni nel 2026, avendo stabilito fin dal 1996 lo standard di velocità di lettura per le schede CF del settore. Non è un dettaglio da poco: significa tre decenni di ingegneria dedicata esclusivamente allo storage. La gamma attuale copre segmenti molto diversi, dalla microSD entry-level E-Series fino alle schede CFexpress 4.0 Type B Diamond Series pensate per il cinema professionale ad alta risoluzione. In mezzo c’è tutto ciò che serve a un utente Apple per lavorare sul campo.

Capire le sigle: cosa significano C10, U3, V30 e UHS-II

Prima di confrontare i modelli, conviene chiarire le etichette. La classe di velocità indica la velocità minima garantita in scrittura sequenziale:

C10 / U1 : minimo 10 MB/s in scrittura — sufficiente per foto JPEG e Full HD.

: minimo 10 MB/s in scrittura — sufficiente per foto JPEG e Full HD. U3 / V30 : minimo 30 MB/s — necessario per video 4K UHD e raffiche RAW.

: minimo 30 MB/s — necessario per video 4K UHD e raffiche RAW. V60 : minimo 60 MB/s — ideale per 4K 60p e video RAW compressi.

: minimo 60 MB/s — ideale per 4K 60p e video RAW compressi. V90 : minimo 90 MB/s — standard per il cinema 8K e i formati ProRes RAW.

: minimo 90 MB/s — standard per il cinema 8K e i formati ProRes RAW. UHS-II: interfaccia a doppia fila di pin, velocità teorica fino a 312 MB/s.

La sigla A1 / A2 riguarda invece le operazioni casuali (IOPS), fondamentali quando la scheda viene usata come storage app su Android o come espansione di console. Per fotocamere e droni conta molto meno.

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La gamma Lexar: da quale partire

La Lexar E-Series da 128 GB offre 100 MB/s in lettura con rating C10, U3, A1, V30. È una scheda pensata per il Full HD e il 4K UHD di base: va bene per action cam, droni consumer e backup secondari. Non è la scelta per chi lavora in RAW o gira in LOG.

La Lexar Play arriva fino a 150 MB/s in lettura ed è disponibile fino a 1 TB: il nome tradisce il posizionamento gaming, ma le velocità la rendono adatta anche a riprese 4K su fotocamere compatte. Per chi usa iPad con lettore di schede e vuole importare velocemente grandi quantità di file, è una via di mezzo pratica.

La Lexar Silver PLUS microSDXC è la più ambiziosa nella categoria microSD, disponibile fino a 2 TB di capacità. È la risposta ai professionisti che vogliono evitare di cambiare scheda sul campo durante una giornata di riprese. Utile anche per espandere lo storage di iPad con connettore USB-C tramite un adattatore.

Per chi ha una fotocamera con slot SD full-size e gira video seri, la Lexar Professional 1800x SDXC V60 UHS-II è il punto di riferimento. Nei test indipendenti ha dimostrato velocità di lettura e scrittura costantemente elevate, ed è consigliata per video 4K a 30p e raffiche a 8 fps — risultando più conveniente rispetto a schede concorrenti nella stessa fascia di prestazioni.

Memoria Lexar quale scegliere: microSD o SSD esterno?

La domanda vera è questa. Una microSD è piccola, economica e universale; un SSD portatile è più veloce, più robusto e gestisce carichi di lavoro che una scheda non può sostenere.

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Se usi iPhone 16 Pro per registrare video in formato ProRes Log, la risposta è netta: serve un SSD esterno. L’iPhone in modalità ProRes Log scrive direttamente sul dispositivo collegato via USB-C, e le velocità richieste superano ampiamente ciò che qualsiasi microSD può offrire tramite adattatore.

Il Lexar SL500M è l’SSD portatile della gamma standard, progettato per questo tipo di workflow. Per chi invece cerca la massima durabilità sul campo, il Lexar ARMOR 700 arriva fino a 8 TB di capacità, tocca i 2000 MB/s in lettura e scrittura, ha certificazione IP66 contro polvere e acqua e resiste a cadute fino a 3 metri. È pensato per ambienti estremi: reportage, wildlife, spedizioni.

Casi d’uso concreti: cosa scegliere e perché

Drone consumer (DJI Mini o simili) : microSD U3/V30 come la E-Series o la Play. Bastano 100–150 MB/s in lettura per gestire il 4K standard.

: microSD U3/V30 come la E-Series o la Play. Bastano 100–150 MB/s in lettura per gestire il 4K standard. Fotocamera mirrorless con slot SD : Lexar Professional 1800x V60 UHS-II per non avere colli di bottiglia in raffica RAW o video 4K.

: Lexar Professional 1800x V60 UHS-II per non avere colli di bottiglia in raffica RAW o video 4K. iPhone 16 Pro con ProRes Log : SSD esterno collegato via USB-C, idealmente il SL500M o l’ARMOR 700 se lavori in condizioni difficili.

: SSD esterno collegato via USB-C, idealmente il SL500M o l’ARMOR 700 se lavori in condizioni difficili. Gaming su console portatile : Lexar Play fino a 1 TB, con attenzione alle specifiche A1/A2 per i tempi di caricamento.

: Lexar Play fino a 1 TB, con attenzione alle specifiche A1/A2 per i tempi di caricamento. Backup e archiviazione sul campo: Silver PLUS microSDXC da 2 TB se vuoi tutto in una scheda; ARMOR 700 se hai bisogno di velocità e robustezza insieme.

Compatibilità con l’ecosistema Apple

Mac con chip Apple Silicon leggono le microSD tramite lo slot integrato (sui MacBook Pro) o tramite hub USB-C. Per sfruttare le velocità UHS-II, serve però un lettore compatibile: lo slot integrato dei MacBook Pro supporta UHS-II, ma molti hub economici si fermano a UHS-I. Verifica sempre le specifiche del tuo lettore prima di acquistare una scheda V60 o superiore.

Su iPad, il discorso cambia: non esiste slot fisico, quindi tutto passa da un adattatore USB-C. In questo caso un SSD come il Lexar ARMOR 700 o il SL500M è la scelta più efficiente per importare grandi volumi di foto e video direttamente nell’app Foto o in Final Cut Pro per iPad.

La scelta giusta dipende sempre dal dispositivo che hai in mano e dal formato in cui registri: parti da quello, poi guarda velocità e capacità. Per chi lavora seriamente con iPhone o Mac, un SSD portatile Lexar è spesso l’upgrade più impattante che si possa fare — molto più di un’altra app o accessorio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.