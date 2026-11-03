Memoria dell'iPhone sempre piena, non basta cancellare le foto: c'è un'impostazione da modificare

Quando la memoria dell’iPhone si riempie, cancellare qualche fotografia può sembrare la soluzione più immediata, ma spesso lo spazio disponibile continua a diminuire senza spiegazioni.

Tra file dimenticati e dati accumulati nel tempo, capire cosa occupa davvero il telefono non è sempre intuitivo. Alcune opzioni di iOS permettono di intervenire in modo più mirato, senza rinunciare necessariamente ai propri ricordi. Prima di fare pulizia, vale la pena controllare le impostazioni meno evidenti.

Foto, video 4K e Live Photos: così la galleria pesa molto più del previsto

Il primo controllo va fatto da Impostazioni > Generali > Spazio iPhone. Qui Apple mostra una barra colorata con le categorie che occupano più memoria. Dopo qualche secondo, compare anche l’elenco delle app e dei contenuti più pesanti. Spesso in cima ci sono foto e video, ma il dato può trarre in inganno: non sempre il problema sono cento scatti fatti in una sera.

A volte bastano pochi minuti di video in 4K per riempire parecchio spazio. Un filmato alla massima risoluzione può pesare più di decine di foto. Anche le Live Photos, che molti tengono attive senza farci caso, non sono semplici immagini: includono una breve clip e quindi occupano più memoria.

La via più pratica è spostare i file grandi su iCloud, Dropbox o, sui modelli compatibili, su un supporto esterno. Chi usa i video soprattutto per i social può anche registrare a 1080p, qualità più che sufficiente per Instagram, TikTok o WhatsApp. E poi resta il metodo più semplice, anche se noioso: eliminare screenshot duplicati, foto mosse e video dimenticati.

Messaggi e chat di gruppo: gli allegati restano anni e arrivano a decine di GB

Il secondo responsabile si nota meno, ma può pesare moltissimo: l’app Messaggi. Di base, l’iPhone può conservare conversazioni e allegati per anni. Dentro ci finiscono video, GIF, note vocali, foto e documenti scambiati nelle chat di famiglia, nei gruppi di lavoro o tra amici.

“Ho svuotato la galleria, ma lo spazio non torna”: capita spesso di sentirlo. Il motivo, molte volte, è proprio lì, negli allegati salvati nelle conversazioni. Sui telefoni usati a lungo, magari passati da un iPhone all’altro tramite backup, questi file possono arrivare a occupare decine di GB.

Dalla schermata Spazio iPhone si possono aprire i dettagli di Messaggi e cancellare i contenuti più pesanti. Ma per evitare che il problema si ripresenti bisogna cambiare un’impostazione: Impostazioni > App > Messaggi > Conserva messaggi. Al posto di “Per sempre” si può scegliere 1 anno o 30 giorni. È una modifica rapida, ma spesso libera più spazio di una lunga pulizia della galleria.

App, cache e download offline: quando i dati interni pesano più dell’app

Il terzo punto riguarda le app. Il peso indicato sull’App Store racconta solo l’inizio della storia. Un social, una piattaforma di streaming o un gioco possono partire da poche centinaia di MB e poi crescere con cache, contenuti scaricati, file temporanei e dati interni.

Succede spesso con app come Netflix, Spotify, YouTube, Telegram o con alcuni giochi, soprattutto se si salvano episodi, playlist, video o mappe offline. Qui non c’è una procedura uguale per tutti. Conviene entrare in Spazio iPhone, controllare le app più pesanti, eliminare eventuali download offline e cercare nelle impostazioni interne la voce per svuotare la cache.

Apple offre anche l’opzione Rimuovi app che non usi, che cancella l’app ma conserva documenti e dati per un eventuale ripristino. Non fa miracoli, però aiuta. La regola, alla fine, è semplice: per recuperare spazio sull’iPhone non basta cancellare qualche foto. Bisogna controllare video 4K, allegati dei messaggi e dati accumulati dalle app.