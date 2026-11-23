Prima di venderlo, portarlo al riciclo o lasciarlo lì a prendere polvere, vale la pena controllare batteria, aggiornamenti e condizioni generali. In parecchi casi può avere una seconda vita. E intanto si riducono anche i rifiuti elettronici.

Uno degli usi più semplici è la videosorveglianza domestica. Se la fotocamera funziona ancora e il telefono si collega alla rete Wi-Fi, basta sistemarlo su una mensola all’ingresso, in soggiorno o vicino alla cuccia del cane. Con le app giuste può diventare una piccola telecamera da controllare a distanza. Alcune inviano avvisi quando rilevano un movimento, registrano brevi video e mostrano in tempo reale cosa succede in una stanza. Tutto facile, sì, ma con qualche attenzione: meglio scegliere servizi affidabili, usare una password solida e rispettare la privacy di chi potrebbe essere ripreso.

Lo stesso vale per il monitor domestico. Può servire per tenere d’occhio una stanza mentre si è altrove in casa, vedere cosa combina il cane lasciato in salotto o controllare un ambiente chiuso. Per i neonati, però, il discorso cambia. Un vecchio smartphone non deve prendere il posto di dispositivi certificati per il controllo dei bambini: batteria, connessione e app possono dare problemi senza preavviso. Meglio usarlo come aiuto in più. Non come sicurezza assoluta.

In auto, in palestra e sul comodino: così alleggerisce il telefono principale

In auto, un telefono di riserva può diventare un navigatore GPS da tenere fisso sul supporto del cruscotto. Con Google Maps o Waze, se ancora compatibili con il sistema operativo, può guidare nei tragitti di tutti i giorni senza scaricare lo smartphone principale e senza interrompere chiamate o messaggi. Prima di partire, quando l’app lo consente, conviene scaricare le mappe offline. È una piccola precauzione che torna utile dove il segnale prende poco, in montagna o durante un viaggio all’estero.

Un vecchio smartphone ripescato dal cassetto: può tornare utile in casa o in viaggio prima di pensare al riciclo.

Poi c’è l’uso come lettore musicale. Per palestra, passeggiate o casa può bastare caricare playlist, podcast e audiolibri, collegare cuffie Bluetooth o un piccolo altoparlante e lasciare libero il telefono principale per lavoro, chiamate e pagamenti. Sul comodino, invece, lo stesso dispositivo può diventare una sveglia intelligente: più allarmi, suoni personalizzati, orologio sempre acceso, magari con la luminosità abbassata di notte. Per chi preferisce non dormire accanto allo smartphone di tutti i giorni, è una soluzione semplice. Spesso basta un vecchio caricatore.

C’è anche l’uso per le videochiamate. Se la fotocamera frontale regge ancora e app come WhatsApp, Google Meet o Zoom sono supportate, il telefono può restare su una scrivania per riunioni, chiamate con i familiari o lezioni a distanza. “Lo tengo lì, sempre carico, così non devo cercare il telefono ogni volta”, raccontano spesso gli utenti che hanno scelto questa soluzione. Il punto, però, resta la compatibilità: senza aggiornamenti recenti, alcune app prima o poi possono smettere di funzionare.

Telecomando, cornice digitale, ebook reader: il display può ancora servire

Il display è una delle parti che restano più utili anche quando lo smartphone è ormai datato. Con le app dei produttori, un vecchio telefono può diventare un telecomando universale per televisori, condizionatori, lampadine connesse, prese smart e altri dispositivi di casa. Alcuni modelli, soprattutto di qualche anno fa, hanno anche il trasmettitore a infrarossi: in quel caso possono comandare direttamente gli apparecchi compatibili, senza passare dalla rete domestica. Un piccolo centro di comando da lasciare sul tavolino. E lo smartphone principale resta libero.

Lo stesso schermo può diventare una cornice digitale. Si scelgono le foto preferite, si appoggia il telefono su un supporto e si fa partire una sequenza di immagini, magari sulla scrivania o in cucina. I pannelli OLED e AMOLED rendono bene, ma è meglio non lasciare la stessa immagine fissa per troppe ore, per evitare segni permanenti. Con le app di lettura, poi, il vecchio smartphone può funzionare anche da ebook reader tascabile. Non è comodo come un dispositivo e-ink per leggere a lungo, ma per PDF, manuali, ricette o qualche pagina in treno può bastare.

Batteria, sicurezza e RAEE: cosa controllare prima di riusarlo o riciclarlo

Prima di dare un nuovo compito a un vecchio smartphone, il primo controllo riguarda la batteria. Se è gonfia, scalda troppo, si scarica in pochi minuti o mostra segni di danno, meglio non lasciarlo attaccato alla corrente per ore e non usarlo come telecamera fissa o sveglia. Conta anche la sicurezza: i telefoni molto vecchi spesso non ricevono più aggiornamenti. In quel caso è meglio evitare app bancarie, documenti riservati, account di lavoro e dati sensibili. Conviene cancellare ciò che non serve, rimuovere gli account inutilizzati e installare solo app da fonti ufficiali.

Se il dispositivo non si può più recuperare, non va buttato nell’indifferenziata. I cellulari rientrano nei RAEE, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: contengono materiali recuperabili, ma anche componenti da trattare nel modo corretto. Si possono portare nei centri di raccolta comunali o nei punti vendita che effettuano il ritiro, secondo le modalità previste. Prima, però, meglio fare un backup, togliere SIM e scheda di memoria e ripristinare le impostazioni di fabbrica. Solo a quel punto il vecchio telefono chiude davvero il suo ciclo. O, se va bene, ne comincia un altro.