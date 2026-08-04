Meglio di Dyson e Folletto messe insieme: questa scopa in offerta da Lidl è la svolta

Il volantino Lidl torna a far parlare di sé con un elettrodomestico che promette di semplificare le pulizie di casa in un colpo solo. Aspirazione e lavaggio dei pavimenti in un unico gesto, senza fili e senza doversi destreggiare tra più apparecchi.
Il volantino Lidl torna a far parlare di sé con un elettrodomestico che promette di semplificare le pulizie di casa in un colpo solo. Aspirazione e lavaggio dei pavimenti in un unico gesto, senza fili e senza doversi destreggiare tra più apparecchi.
Valentina Giungati
Pubblicato il 4 ago 2026
Meglio di Dyson e Folletto messe insieme: questa scopa in offerta da Lidl è la svolta

Il modello in questione è l’aspirapolvere ricaricabile SilverCrest con inserto lavapavimenti, proposto da Lidl a 89 euro per i possessori della carta Lidl Plus, contro un prezzo di listino di 99 euro. Uno sconto del 10% che, sommato alla doppia funzione del dispositivo, lo rende una delle proposte più interessanti tra gli elettrodomestici per la casa in offerta questa settimana.

A colpire, più ancora del prezzo, è la dotazione tecnica. L’apparecchio utilizza la tecnologia Cyclone, che permette di aspirare senza sacchetto separando polvere e detriti dall’aria aspirata, e monta un filtro HEPA 13 per trattenere anche le particelle più sottili prima che l’aria venga rilasciata nell’ambiente. Sono disponibili due livelli di aspirazione, uno normale e uno in modalità ECO pensato per allungare la durata della batteria nelle pulizie quotidiane più leggere.

L’alternativa a Dyson e Folletto è da Lidl

La caratteristica che più giustifica il paragone con i modelli premium del settore è però l’inserto lavapavimenti incluso nella confezione. Grazie a un serbatoio d’acqua integrato e a due panni in microfibra lavabili, il dispositivo passa dalla modalità aspirazione a quella di lavaggio senza bisogno di cambiare apparecchio: una soluzione che normalmente si trova solo su prodotti dal costo doppio o triplo rispetto a quello richiesto da Lidl.

L’alternativa a Dyson e Folletto è da Lidl-melablog.it

L’alimentazione è affidata a una batteria agli ioni di litio che, secondo le indicazioni del produttore, garantisce un’autonomia sufficiente a coprire la pulizia di appartamenti di dimensioni medie senza interruzioni. La ricarica avviene tramite un supporto a parete incluso nella confezione, che funge anche da stazione di appoggio quando l’aspirapolvere non è in uso: una soluzione comoda per chi ha poco spazio e non vuole rinunciare all’ordine in casa.

Nella dotazione sono comprese tre spazzole intercambiabili, pensate per adattarsi a superfici diverse: una per i tappeti e la moquette, una combinata per pavimenti lisci e angoli difficili da raggiungere, oltre all’ugello per le fughe. Il tubo di aspirazione in alluminio da 68 cm contribuisce a mantenere il peso complessivo contenuto, un dettaglio non secondario per chi utilizza l’aspirapolvere verticale per lunghi tratti o su più piani dell’abitazione.

Il contenitore per la polvere ha una capacità di 600 ml, di cui 350 ml utilizzabili prima di raggiungere il livello massimo: una capienza nella media per questa categoria di prodotti, sufficiente per diverse sessioni di pulizia prima di dover svuotare il serbatoio. La pulizia del filtro e la sostituzione degli accessori, secondo quanto riportato da chi ha già provato modelli precedenti della stessa linea, risultano operazioni semplici e non richiedono strumenti particolari.

Resta da vedere quanto durerà la disponibilità in negozio, dato che le offerte a tempo di Lidl sono spesso legate all’esaurimento delle scorte più che a una data di scadenza fissa. Per chi sta valutando l’acquisto di un aspirapolvere 2-in-1 senza voler affrontare la spesa di un modello di fascia alta, la proposta SilverCrest resta comunque uno dei riferimenti di prezzo più bassi attualmente sul mercato italiano.

Ti consigliamo anche

Non mi ero reso conto di quanto il Wi-Fi stesse rallentando la mia TV finché non ho fatto questo
Attualità

Non mi ero reso conto di quanto il Wi-Fi stesse rallentando la mia TV finché non ho fatto questo
Ultima truffa: dovresti immediatamente opporre la tua opposizione per iscritto a questo messaggio
Attualità

Ultima truffa: dovresti immediatamente opporre la tua opposizione per iscritto a questo messaggio
Sai cos'è il bloatware e perché Windows 11 o il tuo telefono Android vengono forniti con programmi e app che non hai mai richiesto?
Attualità

Sai cos'è il bloatware e perché Windows 11 o il tuo telefono Android vengono forniti con programmi e app che non hai mai richiesto?
Per giocare a Minecraft ora serve un dispositivo più potente: scopri i nuovi requisiti
Attualità

Per giocare a Minecraft ora serve un dispositivo più potente: scopri i nuovi requisiti
Link copiato negli appunti
Change privacy settings
×