Meglio di Dyson e Folletto messe insieme: questa scopa in offerta da Lidl è la svolta

Il modello in questione è l’aspirapolvere ricaricabile SilverCrest con inserto lavapavimenti, proposto da Lidl a 89 euro per i possessori della carta Lidl Plus, contro un prezzo di listino di 99 euro. Uno sconto del 10% che, sommato alla doppia funzione del dispositivo, lo rende una delle proposte più interessanti tra gli elettrodomestici per la casa in offerta questa settimana.

A colpire, più ancora del prezzo, è la dotazione tecnica. L’apparecchio utilizza la tecnologia Cyclone, che permette di aspirare senza sacchetto separando polvere e detriti dall’aria aspirata, e monta un filtro HEPA 13 per trattenere anche le particelle più sottili prima che l’aria venga rilasciata nell’ambiente. Sono disponibili due livelli di aspirazione, uno normale e uno in modalità ECO pensato per allungare la durata della batteria nelle pulizie quotidiane più leggere.

L’alternativa a Dyson e Folletto è da Lidl

La caratteristica che più giustifica il paragone con i modelli premium del settore è però l’inserto lavapavimenti incluso nella confezione. Grazie a un serbatoio d’acqua integrato e a due panni in microfibra lavabili, il dispositivo passa dalla modalità aspirazione a quella di lavaggio senza bisogno di cambiare apparecchio: una soluzione che normalmente si trova solo su prodotti dal costo doppio o triplo rispetto a quello richiesto da Lidl.

L’alimentazione è affidata a una batteria agli ioni di litio che, secondo le indicazioni del produttore, garantisce un’autonomia sufficiente a coprire la pulizia di appartamenti di dimensioni medie senza interruzioni. La ricarica avviene tramite un supporto a parete incluso nella confezione, che funge anche da stazione di appoggio quando l’aspirapolvere non è in uso: una soluzione comoda per chi ha poco spazio e non vuole rinunciare all’ordine in casa.

Nella dotazione sono comprese tre spazzole intercambiabili, pensate per adattarsi a superfici diverse: una per i tappeti e la moquette, una combinata per pavimenti lisci e angoli difficili da raggiungere, oltre all’ugello per le fughe. Il tubo di aspirazione in alluminio da 68 cm contribuisce a mantenere il peso complessivo contenuto, un dettaglio non secondario per chi utilizza l’aspirapolvere verticale per lunghi tratti o su più piani dell’abitazione.

Il contenitore per la polvere ha una capacità di 600 ml, di cui 350 ml utilizzabili prima di raggiungere il livello massimo: una capienza nella media per questa categoria di prodotti, sufficiente per diverse sessioni di pulizia prima di dover svuotare il serbatoio. La pulizia del filtro e la sostituzione degli accessori, secondo quanto riportato da chi ha già provato modelli precedenti della stessa linea, risultano operazioni semplici e non richiedono strumenti particolari.

Resta da vedere quanto durerà la disponibilità in negozio, dato che le offerte a tempo di Lidl sono spesso legate all’esaurimento delle scorte più che a una data di scadenza fissa. Per chi sta valutando l’acquisto di un aspirapolvere 2-in-1 senza voler affrontare la spesa di un modello di fascia alta, la proposta SilverCrest resta comunque uno dei riferimenti di prezzo più bassi attualmente sul mercato italiano.