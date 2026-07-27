Meglio del barbiere, questo rasoio elettrico in super offerta da Lidl è quello che ti serve: meno di 10 euro

Il volantino Lidl disponibile da giovedì propone il rasoio a lamina rotante Cien Beauty a 9,99 euro, un prezzo che nel mondo dei rasoi elettrici da uomo si colloca ben al di sotto della fascia d’ingresso dei marchi più noti. Il modello adotta un sistema di taglio a testine rotanti con doppio anello, la stessa tecnologia inventata da Philips nel 1939 e oggi utilizzata su gran parte dei rasoi di fascia media e alta, pensata per seguire meglio le curve del viso rispetto ai sistemi a lamina oscillante tipici di Braun.

Nella confezione sono inclusi una spazzolina per la pulizia delle testine, un cappuccio protettivo da viaggio e un cavo USB per la ricarica, un dettaglio che semplifica l’utilizzo anche fuori casa, senza dover portare con sé un alimentatore dedicato. Il simbolo “3” riportato sulla confezione, comune a diversi prodotti della linea Cien, indica generalmente la garanzia di tre anni che Lidl applica ai propri piccoli elettrodomestici per la cura della persona.

Il prodotto Lidl che tutti stanno comprando

Guardando al resto del mercato, i rasoi elettrici a testine rotanti dei marchi più affermati partono da cifre decisamente più alte: i modelli entry level di Philips e Braun si attestano generalmente tra i 30 e i 50 euro, mentre le versioni intermedie con più accessori e autonomia superiore superano facilmente i 60-100 euro. I modelli di punta, come il Philips Series 9000 o il Braun Series 9 Pro+, arrivano invece a costare tra i 150 e i 250 euro, con dock di ricarica automatica e funzioni aggiuntive come il trimmer di precisione integrato o la modalità wet & dry.

Il Cien Beauty di Lidl non ha ovviamente la pretesa di competere con questi modelli premium in termini di durata della batteria o qualità dei materiali, ma resta una soluzione sensata per chi cerca un secondo rasoio economico da tenere in viaggio, da usare come riserva in caso di guasto del modello principale, o semplicemente per chi non ha esigenze particolari di rasatura quotidiana e non vuole investire cifre elevate in un prodotto che finirebbe comunque per usare con moderazione.

Come per le altre offerte a marchio Cien, anche questa promozione segue la consueta rotazione settimanale del volantino Lidl e resta valida fino a esaurimento scorte, con disponibilità che può variare da un punto vendita all’altro. Attivando lo sconto tramite l’app Lidl Plus, dove disponibile sul prodotto, è possibile inoltre verificare eventuali coupon aggiuntivi validi nella stessa settimana.