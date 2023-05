MEGA SCONTO sul Mini PC più potente ed economico del Mac Mini

Se siete spesso in viaggio per lavoro e avete bisogno di connettervi da dispositivi sempre diversi, questo dispositivo è quello che fa per voi! Parliamo del potente e compatto AMD Ryzen 7 Mini PC, ora disponibile su Amazon con un incredibile sconto del 23%, al prezzo straordinario di 369,93€.

Si tratta di una macchina potente e conveniente, una valida e persino superiore alternativa al Mac Mini. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettate oltre: l’offerta è limitata e gli articoli stanno per terminare!

Mini PC AMD Ryzen 7: massime prestazioni in un un corpo super compatto

Il Ryzen 7 Mini PC non è solo una soluzione economica, ma offre anche una performance di livello superiore. Il cuore pulsante di questo mini PC è il processore AMD Ryzen 7, noto per la sua velocità e la sua efficienza energetica. L’unità viene fornita con Windows 11 preinstallato, l’ultimo e più avanzato sistema operativo Microsoft, progettato per massimizzare la produttività e l’esperienza d’uso.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, questo mini PC non fa compromessi in termini di prestazioni o funzionalità. Dotato di una generosa memoria RAM da 8GB per un multitasking senza interruzioni e un’ampia capacità di archiviazione su SSD da 256GB, sarà in grado di gestire senza problemi tutte le vostre applicazioni e dati. La connettività non è da meno, con un’ampia gamma di porte, tra cui USB 3.0, HDMI, e supporto per Wi-Fi 5 e Bluetooth 4.2.

L’AMD Ryzen 7 Mini PC è la prova che le dimensioni non contano quando si tratta di potenza di calcolo. Con il suo processore AMD Ryzen 7, questo piccolo mostro è in grado di gestire facilmente qualsiasi compito, dai giochi più impegnativi alle applicazioni di editing video.

La versatilità è un altro punto di forza di questo mini PC. Grazie a Windows 11, avrete accesso a un’ampia gamma di applicazioni e servizi. E con la sua vasta gamma di opzioni di connettività, potrete facilmente collegare dispositivi esterni, come monitor, tastiere, mouse e anche dispositivi di archiviazione esterni.

Ad oggi l’AMD Ryzen 7 Mini PC è disponibile su Amazon con un incredibile sconto del 23%, al prezzo straordinario di 369,93€. La spedizione è gratuita ma la promozione è super limitata quindi non c’è da perdere tempo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.