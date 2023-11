MEGA SCONTO Black Friday di 150 EURO sul Robot Ecovacs 2-in-1

Continuano le occasioni imperdibili del Black Friday! Oggi il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti ECOVACS DEEBOT N10 PLUS è disponibile su Amazon a soli 349€, con uno sconto del 30%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Parliamo di un’opportunità eccezionale per modernizzare la pulizia della casa con la tecnologia all’avanguardia, non fartela scappare!

DEEBOT N10 PLUS: tutte le funzionalità del robot top di gamma

Il DEEBOT N10 PLUS si distingue per la sua capacità di offrire una pulizia efficiente e profonda sia per aspirazione che per lavaggio.

Grazie alla sua tecnologia di navigazione avanzata , questo robot è in grado di mappare la tua casa con precisione, assicurando una copertura completa di tutte le superfici. Questo significa che ogni angolo della vostra casa sarà pulito in modo accurato e sistematico.

Una delle caratteristiche più apprezzate del DEEBOT N10 PLUS è la sua doppia funzionalità di aspirazione e lavaggio . Non solo aspira polvere, peli di animali e detriti con facilità, ma può anche lavare i pavimenti, lasciandoli brillanti. Questa doppia azione lo rende particolarmente adatto per casi con animali domestici o per famiglie che necessitano di una pulizia profonda regolare.

Il robot è dotato di sensori intelligenti che gli permettono di evitare ostacoli e di gestire in modo sicuro la navigazione intorno a mobili e oggetti. Inoltre, la programmazione flessibile tramite l’app dedicata vi permette di impostare orari di pulizia personalizzati, assicurando che il robot funzioni secondo le vostre esigenze.

La batteria a lunga durata del DEEBOT N10 PLUS assicura che possa completare i cicli di pulizia senza bisogno di ricariche frequenti. Inoltre, quando la batteria si sta esaurendo, il robot ritorna automaticamente alla base di ricarica, per poi riprendere il lavoro da dove lo aveva interrotto.

Se desideri una soluzione semplice e automatizzata per mantenere pulita la tua casa, questa è l’occasione perfetta! Oggi il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti ECOVACS DEEBOT N10 PLUS è disponibile su Amazon a soli 349€, con uno sconto del 30%. Approfitta della mega offerta Black Friday il prima possibile!

