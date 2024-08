MEGA RISPARMIO: Samsung Galaxy S23 ULTRA, prezzo disintegrato, sconto di 690€ attivo

Samsung Galaxy S23 ULTRA è ancora un telefono top di gamma e oggi su eBay è disponibile uno sconto imperdibile del 47% per un totale di 690€ risparmiati ed un costo finale d’acquisto di 789,90€.

Scheda tecnica e d’utilizzo del Samsung Galaxy S23 ULTRA

Il Samsung Galaxy S23 ULTRA è un concentrato di potenza e innovazione, pensato per chi desidera il massimo da uno smartphone. Il suo display Dynamic AMOLED 2X da 6.8″ con risoluzione 3088 x 1440 offre dettagli straordinari e colori vibranti, adattando in modo intelligente la frequenza di aggiornamento da 1 a 120 Hz per un’esperienza fluida e un risparmio energetico ottimizzato.

Equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 2 per Samsung Galaxy, il Galaxy S23 Ultra garantisce prestazioni eccezionali, sia per il gaming che per lo streaming, senza prosciugare la batteria. La batteria intelligente da 5000 mAh ti supporta durante le tue sessioni più lunghe, assicurando energia sufficiente per tutta la giornata e la notte.

La vera protagonista è la sua fotocamera professionale. Con una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP, una grandangolare da 200 MP e due teleobiettivi da 10 MP, ogni scatto diventa un capolavoro. La funzione Ritratto Notturno e il Video Notturno offrono immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa luminosità, grazie alla stabilizzazione ottica superiore e alla riduzione del rumore. L’innovativa modalità Hyperlapse Astronomico ti consente di trasformare cieli stellati in opere d’arte.

La S Pen rende ogni interazione più produttiva: puoi evidenziare e salvare informazioni con un semplice tocco, ottimizzando il tuo flusso di lavoro. Con il Samsung Galaxy S23 Ultra, il futuro è nelle tue mani, ricco di prestazioni, stile e innovazione senza precedenti.

Su eBay, oggi, è disponibile un’offerta imperdibile: Samsung Galaxy S23 ULTRA in sconto del 47% (690€) per un costo finale di 789,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.