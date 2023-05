MEGA OFFERTA sull'iPhone 11: pochissimi a disposizione, corri su Amazon!

Siete alla ricerca di uno smartphone dalle prestazioni eccellenti ad un prezzo piccolissimo? Amazon ha appena lanciato una promozione da non lasciarsi scappare: l’iPhone 11 è ora disponibile a soli 549,00€, con un fantastico sconto del 10%!

Se stai pensando di cambiare il tuo vecchio smartphone, questo è il momento giusto per farlo! Affrettati, l’offerta è valida solo fino ad esaurimento scorte.

iPhone 11: caratteristiche e funzionalità

L’iPhone 11, normalmente venduto a 610,00€, è ora scontato del 10%, quindi lo puoi portare a casa a soli 549,00€. Un’occasione unica per avere tra le mani uno dei dispositivi più amati e ricercati sul mercato.

Si tratta di un dispositivo potente e versatile, dotato delle ultime tecnologie che lo rendono un vero e proprio gioiello. Tra le specifiche tecniche più interessanti, spicca il display Liquid Retina HD da 6,1 pollici, che ti permette di goderti immagini nitide e colori brillanti.

La fotocamera doppia da 12 MP con modalità notte, ritratto e HDR intelligente offre scatti spettacolari in ogni condizione di luce. Il processore A13 Bionic, poi, assicura prestazioni straordinarie e una durata della batteria che ti permette di utilizzare il tuo iPhone per tutto il giorno senza problemi.

E non dimentichiamo l’innovativo Face ID, che ti consente di sbloccare il tuo dispositivo e accedere alle app in modo sicuro e veloce. Infine, l’iPhone 11 è resistente all’acqua e alla polvere, garantendo una protezione in più contro gli imprevisti della vita quotidiana.

Ad oggi l’iPhone 11 a 549,00€ con il 10% di sconto è un’affare imperdibile. Approfitta di questa promozione e porta a casa il tuo nuovo smartphone Apple, con tutte le sue straordinarie funzionalità, a un prezzo mai visto prima! La spedizione è gratuita e potrai effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. Corri ad effettuare il tuo ordine!

