MEGA OFFERTA sul Samsung Galaxy Tab A8: ULTIMISSIMI a disposizione!

Hai bisogno di un tablet da utilizzare sia in ufficio che per l’intrattenimento quotidiano? Abbiamo quello che fa per te! Oggi su Amazon è disponibile il Samsung Galaxy Tab A8. Con uno sconto del 31%, puoi acquistare questo dispositivo a soli 214 € invece di 309 €.

La spedizione è gratuita ed è possibiloe effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Fai in fretta, rimangono a disposizione gli ultimissimi articoli scontati quindi non c’è tempo da perdere!

Samsung Galaxy Tab A8: il tablet adatto a tutta la famiglia

Il Samsung Galaxy Tab A8 è un dispositivo di alta qualità che può soddisfare le esigenze di ogni utente. Con uno schermo da 8 pollici e una risoluzione di 1280 x 800 pixel, puoi goderti i tuoi film e video preferiti in alta definizione, mentre la tecnologia Dolby Atmos ti assicura un’esperienza audio coinvolgente e immersiva.

Il tablet è dotato di una fotocamera posteriore da 8 megapixel e di una fotocamera frontale da 2 megapixel, ideale per scattare foto e video di alta qualità. Inoltre, grazie alla memoria interna da 32 GB e alla possibilità di espanderla con una scheda microSD fino a 1 TB, avrai sempre a disposizione spazio sufficiente per salvare i tuoi file, documenti e applicazioni.

Questo modello è anche dotato di una batteria da 5100 mAh che ti assicura un’autonomia di oltre 13 ore di utilizzo continuo, perfetto per chi è sempre in movimento e vuole avere sempre il proprio dispositivo a portata di mano.

Goditi un’esperienza di utilizzo eccezionale sia a lavoro che a casa con questo tablet di ultima generazione! Ad oggi su Amazon il Samsung Galaxy Tab A8 è disponibile con uno sconto del 31%, quindi a soli 214 € invece di 309 €. Rimangono pochissimi articoli a disposizione quindi fai in fretta e corri ad effettuare ilo tuo ordine!

