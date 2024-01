MEGA OFFERTA su 2 Speaker JBL: il bundle PAZZESCO oggi è tuo a PREZZO MINI

Porta la tua musica ovunque o riempi casa tua con un suono forte e nitido grazie a questa coppia di altoparlanti top di gamma ad un prezzo piccolissimo! Su Amazon oggi il Bundle formato da 2 Speaker JBL è disponibile a soli 114 euro grazie ad uno sconto del 25%.

Nello specifico il set è formato dal JBL Flip Essential 2 Speaker e dal JBL GO 3 Speaker. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Eleva la tua esperienza audio con questa accoppiata straordinaria!

Speaker JBL: il bundle perfetto per godere di un’esperienza audio al top

Questo strepitoso bundle in mega offerta su Amazon è formato da due altoparlanti top di gamma: il JBL Flip Essential 2 Speaker e il JBL GO 3 Speaker.

Il JBL Flip Essential 2 Speaker offre un suono forte e nitido e ti consente di portare la tua musica ovunque grazie alle sue dimensioni super compatte. La sua batteria garantisce fino a 10 ore di autonomia quindi ed in più è caratterizzato da una resistenza all’acquaIPX7 quindi è possibile utilizzarlo in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia.

Questo modello può collegarsi anche a 2 smartphone o tablet in modalità wireless: in questo modo la potenza dei tuoi brani sarà al massimo e potrai goderti la musica con una qualità impareggiabile.

Il JBL GO 3 Speaker ha una portabilità ancora maggiore: il dispositivo è tascabile e dotato di un laccio per poter essere agganciato con facilità dappertutto. È resistente ad acqua e polvere, ed offre fino a 5 ore di riproduzione musicale in streaming wireless da qualsiasi dispositivo con Bluetooth, che sia smarthone o tablet.

È ora di trasformare la tua esperienza audio con questa accoppiata pazzesca! Oggi il Bundle formato da 2 Speaker JBL è disponibile su Amazon a soli 114 euro grazie ad uno sconto del 25%. Corri a fare il tuo ordine, la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.