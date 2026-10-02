MediaWorld taglia l'IVA e fa un vero regalo a tutti i clienti

L’offerta più in vista è la Nintendo Switch 2 a 377,31 euro, prezzo riservato agli iscritti ai programmi fedeltà myMediaMarkt e mySaturn. Nel carrello finiscono anche elettrodomestici, smartwatch, fotocamere compatte e altri dispositivi, con i prezzi scontati visibili solo dopo l’accesso all’account.

La formula scelta da MediaMarkt e Saturn è quella ormai nota: “IVA regalata”. Attenzione però, perché non significa togliere il 19% dal prezzo esposto. In Germania l’IVA ordinaria è al 19%, ma viene calcolata sul prezzo netto. Tradotto: sul prezzo finale il ribasso effettivo è di circa 15,966%. Un esempio chiarisce meglio il punto. Un prodotto da 119 euro non scende a 96,39 euro, ma torna al prezzo netto, cioè 100 euro.

La promozione, secondo quanto indicato nella pagina dedicata, riguarda molti articoli disponibili a magazzino. Non tutto, però. Le esclusioni possono cambiare in base alla categoria, alla disponibilità e al canale di vendita. Non è quindi uno sconto uguale per tutto il catalogo. Per questo il controllo del prezzo resta fondamentale: il richiamo dello sconto IVA funziona, ma prima di comprare conviene sempre confrontare il prezzo finale con quello degli altri negozi.

Nintendo Switch 2 a 377 euro: l’offerta che tira la campagna

Il prodotto che sta attirando più attenzione è senza dubbio la Nintendo Switch 2, proposta a 377,31 euro invece dei 469 euro indicati. Nella scheda dell’offerta il ribasso viene segnalato al 20%, ma il prezzo finale nasce dalla combinazione tra la campagna promozionale e le condizioni commerciali applicate dal rivenditore. Per una console ancora molto cercata dagli appassionati, è un taglio che può pesare sulla decisione di chi aveva rimandato l’acquisto.

Esposizione di dispositivi tech in negozio, immagine che richiama promozioni e sconti IVA su elettronica di consumo.

Il confronto con il listino, però, va letto senza fretta. Nel materiale diffuso compare anche un prezzo alternativo di mercato vicino ai 465,90 euro, segno che la promozione porta comunque la console sotto molte delle soglie viste online. Nelle community tedesche dedicate al gaming il ragionamento è semplice: “A quel prezzo diventa interessante”. Resta da vedere la disponibilità, che sui prodotti più richiesti può cambiare anche nel giro di poche ore. In questa campagna, la Switch 2 è il prodotto civetta: riconoscibile, molto cercato e capace di trascinare l’attenzione anche sulle altre offerte tech.

Offerte visibili solo con myMediaMarkt o mySaturn: occhio alla scadenza del 5 ottobre

Per vedere i prezzi ribassati bisogna accedere come cliente myMediaMarkt o mySaturn. L’iscrizione, stando a quanto riportano i rivenditori, è gratuita e richiede un indirizzo e-mail. Solo dopo il login i prezzi promozionali compaiono correttamente nella scheda prodotto o nel carrello. Un passaggio semplice, ma decisivo: chi naviga senza account può continuare a vedere il prezzo pieno e pensare che lo sconto non sia ancora partito.

C’è anche una differenza tra i canali. Per chi usa l’app di MediaMarkt o Saturn, la promozione può partire in anticipo rispetto al sito e ai negozi fisici. È una scelta ormai frequente tra le grandi catene, che spingono così l’uso delle proprie app. La data da segnare resta comunque il 5 ottobre 2026, indicata come termine dell’iniziativa. Dopo, salvo proroghe non comunicate, i prezzi dovrebbero tornare alle condizioni precedenti. Meglio quindi controllare subito disponibilità, tempi di consegna e possibilità di ritiro in negozio, soprattutto per gli articoli più richiesti.

Non solo console: le offerte tech da tenere d’occhio

Accanto alla console Nintendo, la campagna include diversi prodotti di elettronica e piccoli elettrodomestici. Tra le offerte segnalate ci sono la macchina da caffè Philips EP5447/90 Serie 5400 LatteGo a 356,54 euro, lo smartwatch Garmin Forerunner 165 a 153,74 euro, la friggitrice ad aria Ninja Foodi FlexDrawer AF500EU da 10,4 litri a 116,81 euro e la videocamera compatta DJI Osmo Pocket 4 Creator Combo a 470,58 euro. Prodotti diversi, dalla cucina al fitness, ma con lo stesso obiettivo commerciale: concentrare in pochi giorni acquisti rimandati, sostituzioni in casa e magari qualche regalo anticipato.

Nel paniere rientrano anche smart TV, accessori, prodotti per il gaming, informatica e dispositivi per la casa. Le disponibilità, però, vanno verificate di volta in volta sui siti dei due rivenditori. Per chi sta valutando un acquisto, il consiglio resta sempre lo stesso: non fermarsi alla percentuale in evidenza. Contano il prezzo finale, la garanzia, i tempi di consegna e il confronto con altri negozi. La promozione di MediaMarkt e Saturn apre comunque una finestra interessante per il mercato tech tedesco di inizio ottobre. Breve, ma da seguire con attenzione.