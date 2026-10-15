MediaWorld svende gli iPhone, si parte da poco più di 100 euro

Nel lotto ci sono diversi smartphone Apple, di generazioni anche molto diverse: si va dall’iPhone SE di seconda generazione fino a modelli più recenti come iPhone 16 Plus e iPhone Air. Il prezzo più basso riguarda l’iPhone SE 64 GB, venduto a 129 euro: formato compatto, schermo da 4,7 pollici e lettore di impronte frontale. Una scelta per chi vuole entrare nel mondo Apple spendendo il meno possibile.

Nell’elenco compaiono anche iPhone 13 Pro 256 GB, iPhone 15 128 GB, iPhone 16 Plus 128 GB e iPhone Air 256 GB. Secondo le schede di vendita, sono telefoni arrivati dalle esposizioni dei negozi MediaMarkt: dispositivi usati in store, mostrati ai clienti e in alcuni casi indicati come “nuovi” o con salute della batteria al 100%. Un dettaglio che, quando si compra un iPhone usato o da outlet, finisce subito sotto la lente.

Prezzi e sconti: quanto si risparmia rispetto al nuovo

I prezzi dell’outlet MediaMarkt su eBay sono più bassi rispetto a quelli indicati dai canali tradizionali. L’iPhone 13 Pro da 256 GB è proposto a 459 euro, contro i 569 euro presi come riferimento dall’articolo originale. L’iPhone 15 da 128 GB scende invece a 579,92 euro, rispetto ai 709 euro segnalati presso altri rivenditori.

Smartphone da esposizione in un punto vendita, con tag prezzo e documenti: tema centrale delle offerte outlet con garanzia.

Più alta, ma comunque sotto le quotazioni del nuovo, l’offerta per iPhone 16 Plus da 128 GB: 729,90 euro usando il codice sconto PRICEDEAL5. Lo stesso codice viene indicato anche per iPhone Air 256 GB, venduto a 839 euro contro un riferimento di 1.299 euro. Come sempre negli outlet online, però, i prezzi possono cambiare in fretta. Contano la disponibilità, le condizioni del singolo pezzo e le promozioni attive in quel momento.

C’è poi la questione delle caratteristiche. L’iPhone 15 ha la porta USB-C, ormai cercata da molti utenti. L’iPhone 13 Pro resta interessante per lo schermo OLED a 120 Hz e il teleobiettivo. L’iPhone 16 Plus punta invece su display grande e autonomia. Modelli diversi, esigenze diverse. Il punto comune resta il prezzo ribassato.

Cosa significa acquistare un iPhone da esposizione

Comprare un iPhone da esposizione non è sempre la stessa cosa che comprare un ricondizionato classico. In questo caso, stando alle descrizioni pubblicate da MediaMarkt nell’outlet, i dispositivi provengono dai negozi fisici. Possono quindi essere stati accesi, toccati o mostrati ai clienti, senza per forza essere stati usati a lungo da un privato.

È un aspetto da guardare con attenzione. Un telefono esposto in negozio può avere microsegni, confezione aperta o accessori non nelle stesse condizioni di un prodotto nuovo sigillato. Allo stesso tempo, alcune schede parlano di dispositivi in ottimo stato e, in certi casi, con batteria al 100%. Prima di acquistare conviene leggere bene la descrizione del singolo annuncio, non fermarsi al titolo. Spesso la differenza è tutta lì.

L’offerta passa dall’outlet MediaMarkt su eBay: il cliente compra online, ma da un venditore legato alla catena. Non è una vendita tra privati, e questo pesa su resi, assistenza e documenti. Un punto importante, soprattutto quando si parla di iPhone scontati ma ancora costosi.

Garanzia, resi e documenti da conservare dopo l’acquisto

Secondo quanto riportato da Compradicción, MediaMarkt prevede 30 giorni per il reso se il prodotto non soddisfa l’acquirente. È un margine utile per controllare subito schermo, batteria, fotocamere, connessioni e condizioni generali del telefono appena arrivato.

Con l’iPhone viene fornito anche un ticket di acquisto del negozio MediaMarkt di provenienza. È il documento da tenere da parte, perché serve per la garanzia nei punti vendita della catena in Spagna. Meglio farne anche una copia digitale: una foto o un pdf salvato in cloud possono evitare problemi se lo scontrino si rovina o scolorisce.

Per chi vive fuori dalla Spagna, resta prudente verificare prima spedizione, assistenza e condizioni di garanzia valide nel proprio Paese. Le offerte nascono sul mercato spagnolo e fanno riferimento alla rete MediaMarkt España. Il risparmio può esserci, anche in modo sensibile. Ma la regola non cambia: leggere descrizione, condizioni, reso e documenti prima di cliccare su “acquista”.