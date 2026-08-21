MediaWorld, il televisore super economico che sembra molto più costoso e sta andando a ruba

MediaWorld propone oggi, 20 agosto 2026, sul proprio sito il Peaq 32GH-5025C, una Smart TV LED da 32 pollici in vendita a 139 euro. Un prezzo da televisore super economico, ma con una scheda che prova a farlo sembrare più costoso: Google TV, funzioni smart, comandi vocali, streaming e ricezione completa.

È pensato per chi cerca una TV compatta per cucina, camera, seconda casa o piccolo soggiorno, senza spendere troppo e senza rinunciare alle funzioni ormai diventate quasi indispensabili. Il modello, indicato come Google TV HD Ready in colore nero e con classe energetica E, punta tutto su un equilibrio semplice: costa poco, ha un design curato e offre più di quanto ci si aspetterebbe a questa cifra.

Google TV, Assistant e Chromecast: le funzioni smart incluse nel prezzo

Il tratto più forte del Peaq 32GH-5025C è la presenza di Google TV. Su una TV da 139 euro non è un dettaglio da poco. La piattaforma mette insieme film, serie e app in una sola schermata, con suggerimenti legati ai profili degli utenti. In pratica, si entra subito nei principali servizi di streaming scaricabili dal Google Play Store, senza dover collegare box esterni o chiavette HDMI. Per una stanza secondaria, o per chi vuole semplicemente spendere il meno possibile, è una comodità concreta.

A bordo c’è anche Google Assistant, utile per gestire alcune funzioni con la voce: aprire app, alzare o abbassare il volume, cambiare contenuto o comandare dispositivi compatibili della casa connessa, come luci e termostati. E poi c’è Chromecast built-in, che permette di mandare alla TV contenuti da smartphone, tablet o computer: video, foto, musica e app compatibili.

Sul fronte della TV tradizionale, la scheda parla di triplo sintonizzatore per antenna, cavo e satellite. Non manca la riproduzione da USB, ancora comoda per chi conserva video, foto o file su chiavette e hard disk. Il design “senza cornice”, insieme al supporto centrale in metallo, prova infine a dare a questo modello un aspetto più moderno rispetto a molte TV economiche.

Display HD Ready, HDR10 e Dolby Audio: i compromessi tecnici da valutare

Il prezzo, però, va letto insieme alla scheda tecnica. Il Peaq 32GH-5025C è un LED da 32 pollici con risoluzione WXGA HD Ready: quindi niente Full HD e niente 4K. Su un pannello di queste dimensioni il limite si nota meno, soprattutto se la TV viene vista da una distanza normale in cucina o in camera. Resta però un punto da valutare per chi guarda molti contenuti in alta definizione o pensa di usarla anche come monitor.

Tra le funzioni indicate c’è anche HDR10, utile per colori e contrasto, anche se su un modello di fascia economica è realistico aspettarsi risultati equilibrati, non certo da TV premium. La frequenza di aggiornamento è di 60 Hz, valore standard per programmi TV, film e streaming di tutti i giorni. Per qualche partita ogni tanto può andare bene; chi cerca prestazioni da gaming, tempi di risposta molto bassi o pannelli più rapidi deve guardare altrove, e con un altro budget.

Buona anche la presenza del Dolby Audio, pensato per rendere dialoghi ed effetti più puliti rispetto all’audio base di molti televisori compatti. Non sostituisce una soundbar, naturalmente, ma può migliorare la visione di serie, film e programmi serali. In sintesi, questa Smart TV Peaq da 32 pollici in offerta da MediaWorld sembra adatta a chi vuole spendere poco e portarsi a casa subito Google TV, streaming e comandi vocali. Il vero compromesso resta la risoluzione HD Ready: sufficiente per molti usi quotidiani, meno per chi cerca il massimo dettaglio.