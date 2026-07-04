MediaWorld lo ha fatto di nuovo: lo smartphone più desiderato del momento a 200 euro, sono corsa a comprarlo

Il nuovo volantino di inizio luglio di MediaWorld porta con sé una serie di offerte Red Price attive fino all’8 luglio, sia online sia nei punti vendita, con la possibilità di finanziamento a tasso zero a partire da 199 euro. Tra le proposte più chiacchierate della settimana, complice anche una campagna parallela della catena tedesca dello stesso gruppo, spicca lo smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, proposto a poco più di 250 euro contro un prezzo di listino di quasi 400 euro.
Il dispositivo monta un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 2772×1280 pixel, una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una luminosità di picco che arriva a 3200 nit, caratteristiche che fino a poco tempo fa erano riservate a fasce di prezzo ben più alte. La fotocamera principale da 200 megapixel, abbinata a uno zoom ottico 2x, permette di registrare video in 4K a 30 fotogrammi al secondo.
MediaWorld: l’offerta più desiderata del momento
A completare la scheda tecnica c’è una batteria al silicio-carbonio da 6580 mAh con ricarica rapida a 45 watt via USB-C, una capacità che nella pratica garantisce un’autonomia superiore alla media della categoria. Il processore MediaTek Dimensity 7400 Ultra lavora insieme a 8 GB di RAM, mentre la certificazione IP68 protegge il dispositivo da polvere e immersione temporanea in acqua.
Nello stesso volantino compaiono anche altri smartphone in sconto, dal Google Pixel 10 Pro proposto a 699 euro contro i 1.099 euro di listino, fino al più economico Samsung Galaxy A16, sceso sotto i 115 euro. Il taglio più consistente in percentuale riguarda però proprio i modelli di fascia media, dove gli sconti superano spesso il 30 per cento sul prezzo originale.
Il volantino MediaWorld non si limita agli smartphone: tra le altre offerte compaiono una Smart TV Hisense da 65 pollici a 749 euro, un tablet Lenovo Idea Tab Plus a 279 euro e una action cam Insta360 capace di girare video a 360 gradi in 8K, proposta a 459 euro. Chi valuta l’acquisto di un nuovo telefono in queste settimane trova insomma più di un’occasione su cui ragionare, con la variabile del tasso zero che permette di dilazionare la spesa senza interessi aggiuntivi.