MediaMarkt svende iPhone, Mac e altri dispositivi nel negozio online

Gli sconti toccano iPhone, Mac, Apple Watch e accessori, con prezzi pensati per chi cerca tecnologia recente senza arrivare al listino pieno. Come sempre in questi canali, però, le scorte possono cambiare in fretta: alcuni articoli arrivano dai negozi fisici, altri da esposizione o da resi controllati. Le condizioni, caso per caso, sono indicate nella scheda prodotto.
Nel catalogo dell’outlet MediaMarkt su eBay spicca il Mac mini M4 da 512 GB, proposto a 951,10 euro in versione ricondizionata. Non è l’ultimo modello sul mercato, perché la nuova generazione è già arrivata sugli scaffali, ma resta una macchina più che valida per chi lavora alla scrivania, monta contenuti leggeri, usa programmi da ufficio o software creativi senza richieste troppo spinte.
Qui il punto da controllare bene è la condizione del prodotto: secondo quanto riporta il venditore, il computer è stato esposto per un periodo, è aperto ma non utilizzato e viene spedito senza scatola originale. Un dettaglio importante, perché spiega il prezzo più basso rispetto al listino del modello successivo, indicato a 1.271 euro. Per chi ha già monitor, tastiera e mouse, il Mac mini M4 resta un ingresso concreto nel mondo Apple Silicon: piccolo, silenzioso, facile da mettere anche su una scrivania con poco spazio.
iPhone Air a 849 euro: il taglio prezzo sul modello più sottile di Apple
Tra le offerte più seguite c’è l’iPhone Air da 256 GB, venduto nuovo a 849 euro tramite il canale eBay di MediaMarkt. Il confronto con gli altri rivenditori rende lo sconto più chiaro: nello stesso momento il modello risulta a 979 euro su Amazon e sul sito MediaMarkt, mentre su PcComponentes il prezzo indicato sale a 1.146,11 euro. Il suo tratto distintivo resta il design, con uno spessore di appena 0,53 centimetri, la misura scelta da Apple per separarlo dalla linea tradizionale.
Dentro c’è il chip A19 Pro, mentre il display arriva a 6,5 pollici, quindi poco più grande rispetto a quello dell’iPhone 17. Non è un telefono per tutti, anche per formato e peso, ma con questo taglio di prezzo diventa più interessante per chi cerca un iPhone nuovo e recente. “A questo prezzo comincia ad avere più senso”: è il ragionamento che molti fanno davanti a offerte simili. Resta il solito avviso: disponibilità e prezzi possono cambiare senza preavviso.
iMac M4 a 1.439,10 euro: all-in-one nuovo con periferiche incluse
Per chi vuole una postazione già pronta, l’iMac M4 compare nell’outlet a 1.439,10 euro, nella versione con 16 GB di memoria unificata e 256 GB di archiviazione interna. A differenza di altri prodotti presenti nello stesso canale, qui si parla di un articolo nuovo, non ricondizionato. Nel pacchetto ci sono già Magic Mouse e Magic Keyboard. Non è un dettaglio da poco: abbassa la spesa iniziale rispetto a un Mac mini, che richiede monitor e periferiche a parte, se non si hanno già.
Lo schermo è un Retina da 24 pollici con risoluzione 4.5K, adatto a casa, studio, piccoli uffici e lavori creativi di base. Anche il confronto con gli altri negozi pesa: El Corte Inglés lo indica a 1.569 euro, Fnac a 1.749 euro, Amazon a 1.805 euro e PcComponentes a 1.819,01 euro, secondo i prezzi rilevati. Il vantaggio, quindi, non è solo nel prezzo finale. È anche nella praticità: si compra, si collega, si comincia a lavorare.
Apple Watch Series 11 e Magic Trackpad: accessori e wearable sotto il prezzo di listino
L’Apple Watch Series 11 da 46 mm è disponibile nell’outlet a 386,10 euro, indicato come prodotto nuovo con scatola aperta. Su Amazon, nella stessa rilevazione, il prezzo segnalato è di 429 euro. Non è la generazione più recente, ma resta uno smartwatch Apple adatto all’uso di tutti i giorni, con display leggibile all’aperto e prestazioni ancora buone per notifiche, allenamenti, pagamenti e controllo dei dati sulla salute. Accanto agli indossabili c’è anche l’Apple Magic Trackpad, venduto a 103,20 euro con imballaggio deteriorato ma prodotto nuovo.
Il prezzo di riferimento su Amazon, El Corte Inglés e Fnac è di 139 euro, secondo i dati riportati. È un accessorio più di nicchia, certo, ma molto apprezzato da chi usa un Mac per molte ore e vuole i gesti Multi-Touch senza passare dal mouse. La formula dell’outlet, tra prodotti nuovi, confezioni aperte e articoli da esposizione, richiede comunque un controllo in più prima del pagamento: condizioni, garanzia, venditore e tempi di consegna. Solo così l’offerta diventa davvero un acquisto sensato.