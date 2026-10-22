MediaMarkt svende iPhone, Mac e altri dispositivi nel negozio online

Gli sconti toccano iPhone, Mac, Apple Watch e accessori, con prezzi pensati per chi cerca tecnologia recente senza arrivare al listino pieno. Come sempre in questi canali, però, le scorte possono cambiare in fretta: alcuni articoli arrivano dai negozi fisici, altri da esposizione o da resi controllati. Le condizioni, caso per caso, sono indicate nella scheda prodotto.

Nel catalogo dell’outlet MediaMarkt su eBay spicca il Mac mini M4 da 512 GB, proposto a 951,10 euro in versione ricondizionata. Non è l’ultimo modello sul mercato, perché la nuova generazione è già arrivata sugli scaffali, ma resta una macchina più che valida per chi lavora alla scrivania, monta contenuti leggeri, usa programmi da ufficio o software creativi senza richieste troppo spinte.

Qui il punto da controllare bene è la condizione del prodotto: secondo quanto riporta il venditore, il computer è stato esposto per un periodo, è aperto ma non utilizzato e viene spedito senza scatola originale. Un dettaglio importante, perché spiega il prezzo più basso rispetto al listino del modello successivo, indicato a 1.271 euro. Per chi ha già monitor, tastiera e mouse, il Mac mini M4 resta un ingresso concreto nel mondo Apple Silicon: piccolo, silenzioso, facile da mettere anche su una scrivania con poco spazio.

iPhone Air a 849 euro: il taglio prezzo sul modello più sottile di Apple

Tra le offerte più seguite c’è l’iPhone Air da 256 GB, venduto nuovo a 849 euro tramite il canale eBay di MediaMarkt. Il confronto con gli altri rivenditori rende lo sconto più chiaro: nello stesso momento il modello risulta a 979 euro su Amazon e sul sito MediaMarkt, mentre su PcComponentes il prezzo indicato sale a 1.146,11 euro. Il suo tratto distintivo resta il design, con uno spessore di appena 0,53 centimetri, la misura scelta da Apple per separarlo dalla linea tradizionale.

Dispositivi e confezioni aperte su una scrivania, a rappresentare le offerte outlet tra nuovo e ricondizionato.

Dentro c’è il chip A19 Pro, mentre il display arriva a 6,5 pollici, quindi poco più grande rispetto a quello dell’iPhone 17. Non è un telefono per tutti, anche per formato e peso, ma con questo taglio di prezzo diventa più interessante per chi cerca un iPhone nuovo e recente. “A questo prezzo comincia ad avere più senso”: è il ragionamento che molti fanno davanti a offerte simili. Resta il solito avviso: disponibilità e prezzi possono cambiare senza preavviso.

iMac M4 a 1.439,10 euro: all-in-one nuovo con periferiche incluse

Per chi vuole una postazione già pronta, l’iMac M4 compare nell’outlet a 1.439,10 euro, nella versione con 16 GB di memoria unificata e 256 GB di archiviazione interna. A differenza di altri prodotti presenti nello stesso canale, qui si parla di un articolo nuovo, non ricondizionato. Nel pacchetto ci sono già Magic Mouse e Magic Keyboard. Non è un dettaglio da poco: abbassa la spesa iniziale rispetto a un Mac mini, che richiede monitor e periferiche a parte, se non si hanno già.

Lo schermo è un Retina da 24 pollici con risoluzione 4.5K, adatto a casa, studio, piccoli uffici e lavori creativi di base. Anche il confronto con gli altri negozi pesa: El Corte Inglés lo indica a 1.569 euro, Fnac a 1.749 euro, Amazon a 1.805 euro e PcComponentes a 1.819,01 euro, secondo i prezzi rilevati. Il vantaggio, quindi, non è solo nel prezzo finale. È anche nella praticità: si compra, si collega, si comincia a lavorare.

Apple Watch Series 11 e Magic Trackpad: accessori e wearable sotto il prezzo di listino

L’Apple Watch Series 11 da 46 mm è disponibile nell’outlet a 386,10 euro, indicato come prodotto nuovo con scatola aperta. Su Amazon, nella stessa rilevazione, il prezzo segnalato è di 429 euro. Non è la generazione più recente, ma resta uno smartwatch Apple adatto all’uso di tutti i giorni, con display leggibile all’aperto e prestazioni ancora buone per notifiche, allenamenti, pagamenti e controllo dei dati sulla salute. Accanto agli indossabili c’è anche l’Apple Magic Trackpad, venduto a 103,20 euro con imballaggio deteriorato ma prodotto nuovo.

Il prezzo di riferimento su Amazon, El Corte Inglés e Fnac è di 139 euro, secondo i dati riportati. È un accessorio più di nicchia, certo, ma molto apprezzato da chi usa un Mac per molte ore e vuole i gesti Multi-Touch senza passare dal mouse. La formula dell’outlet, tra prodotti nuovi, confezioni aperte e articoli da esposizione, richiede comunque un controllo in più prima del pagamento: condizioni, garanzia, venditore e tempi di consegna. Solo così l’offerta diventa davvero un acquisto sensato.