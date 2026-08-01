MediaWorld svende i prodotti da esposizione: ti porti a casa il meglio della tecnologia a pochi euro

Si tratta di notebook già passati dai negozi fisici, ora venduti come prodotti outlet per liberare spazio ai modelli più recenti. La promozione arriva in un momento in cui computer, tablet e smartphone continuano a costare cari per il rialzo di memorie e componenti. Un dettaglio che pesa, soprattutto per famiglie, studenti e lavoratori che cercano un dispositivo essenziale senza superare la soglia dei 400 euro.

I portatili da esposizione MediaMarkt sono computer rimasti per un certo periodo sui banchi dei negozi, accesi o comunque disponibili per le prove dei clienti. Quando la catena rinnova l’assortimento, questi modelli vengono ritirati e finiscono nell’outlet. Non sono quindi notebook nuovi appena tolti dalla scatola, ma possono ancora andare bene per studio, telelavoro, navigazione web, streaming e attività d’ufficio.

Il punto forte, inutile girarci intorno, è il prezzo. Secondo i dati riportati da Compradicción, si parte da 196,33 euro per un Acer Chromebook CB315 e si arriva a 374,25 euro per un Acer Aspire Go 15. In alcuni casi il taglio rispetto al prezzo iniziale è netto. “Sono macchine pensate per un uso concreto, non per chi cerca potenza da workstation”, è la valutazione che si sente spesso tra gli addetti del settore. E sotto i 400 euro, anche 80 o 100 euro in meno fanno la differenza.

I modelli in offerta: Lenovo, Acer e HP tra Chromebook, convertibili e notebook tradizionali

Tra le proposte più interessanti c’è il Lenovo IdeaPad Slim 3 14IAN8, venduto a 337,35 euro invece di 549 euro. Ha schermo 14 pollici Full HD, processore Intel Core i3-N305, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB. È il classico portatile da mettere nello zaino: abbastanza leggero, pratico per prendere appunti, seguire lezioni online o lavorare su documenti e fogli di calcolo.

Portatili da esposizione su un banco in negozio, immagine che richiama le offerte outlet sotto i 400 euro.

Più piccolo il Lenovo Chromebook Duet, proposto a 261,75 euro invece di 349 euro, con display touch da 10,95 pollici e tastiera inclusa. Si usa sia come tablet sia come mini notebook, soprattutto se si lavora con gli strumenti Google.

Sul fronte Acer, il Spin 3 scende a 356,85 euro da un prezzo indicato di 799 euro: è un convertibile con schermo tattile, Intel Core i3 di undicesima generazione, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. In lista anche l’Acer Aspire Go 15 con AMD Ryzen 5 7430U, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB a 374,25 euro; l’Acer Aspire Lite 15 con Intel Celeron, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria a 254,35 euro; e l’HP Chromebook Plus, indicato a 339,15 euro invece di 399 euro.

Qui la scelta dipende meno dal marchio e più da cosa c’è dentro al computer. Per un uso quotidiano senza troppi pensieri — browser con molte schede aperte, posta, videochiamate, Office o Google Workspace — meglio guardare ai modelli con almeno 8 GB di RAM e un SSD da 256 o 512 GB. È il caso del Lenovo IdeaPad Slim 3, dell’Acer Spin 3 e dell’Acer Aspire Go 15. Quest’ultimo, con 16 GB di RAM, è quello che sulla carta lascia più margine anche nei prossimi anni.

Discorso diverso per i Chromebook, che funzionano bene se l’uso è quasi tutto online: documenti sul cloud, lezioni in streaming, posta elettronica, piattaforme scolastiche. “Per mio figlio va bene, basta che non si blocchi con Meet”, ha confidato un acquirente davanti a uno scaffale di notebook ricondizionati, riassumendo bene l’esigenza più comune. I modelli con Intel Celeron, 4 GB di RAM e poca memoria interna, invece, vanno valutati con più cautela. Possono bastare per scrivere testi e navigare senza troppe pretese, ma rischiano di rallentare appena si aprono più programmi insieme.

Garanzia, resi e controlli da fare prima di acquistare un notebook outlet

Per questi notebook outlet, MediaMarkt indica la possibilità di reso entro 30 giorni e la copertura della garanzia ufficiale della catena. Sono due aspetti da controllare sempre nella scheda del singolo prodotto prima di comprare. Il prezzo può cambiare e, come spesso accade nelle sezioni outlet, disponibilità e condizioni dipendono dal pezzo specifico: un modello può sparire in poche ore, un altro può tornare online con un importo diverso.

Prima di acquistare un portatile da esposizione, conviene dare un’occhiata a scocca, tastiera, cerniere, alimentatore, batteria e a eventuali graffi sul display. Se si compra online, meglio conservare schermate dell’offerta e descrizione del prodotto. Se invece si va in negozio, vale la pena chiedere al personale di accenderlo sul posto. Sono controlli semplici, ma importanti. Perché sotto i 400 euro l’occasione può esserci davvero, a patto che il risparmio non faccia dimenticare la verifica più ovvia: il notebook deve essere adatto all’uso di tutti i giorni, non solo conveniente sul cartellino.