Le offerte MediaWorld sui televisori OLED hanno attirato l’attenzione per risparmi superiori a 100 euro, ma la promozione principale è terminata nei giorni scorsi.

Lo sconto MW Club del 15%, riservato agli iscritti e applicato tramite app, permetteva di abbassare il prezzo di diversi modelli LG e Samsung. In alcuni casi il vantaggio sfiorava 235 euro, mentre l’acquisto finale richiedeva comunque diverse centinaia di euro. Prima di ordinare, è quindi necessario ricontrollare le condizioni aggiornate sul sito e nell’app, perché i prezzi promozionali potrebbero non essere più disponibili.

MW Club, sconto in app e scadenza: come funzionava la promozione

La promozione MW Club era semplice, almeno sulla carta: accesso dall’app MediaWorld, account collegato alla carta fedeltà e scelta di un prodotto indicato come aderente all’iniziativa. A quel punto il 15% di sconto veniva scalato direttamente nel carrello, senza codici da copiare o inserire a mano.

Una commessa di un punto vendita milanese, interpellata da alcuni clienti, avrebbe spiegato che “il prezzo giusto si vede solo alla fine, prima del pagamento”. Un dettaglio importante. La carta MW Club poteva essere richiesta gratis online, ma la promozione aveva una scadenza precisa. Disponibilità e prezzi vanno quindi ricontrollati su sito e app, perché le condizioni potrebbero non essere più le stesse.

LG OLED G6S, G6 e C5: il duello si gioca su luce, riflessi e prezzo

Tra i modelli più interessanti c’erano LG OLED evo G6S 48 pollici, LG OLED evo G6 55 pollici e LG OLED evo C5 55 pollici. Tre TV simili solo in apparenza, perché puntano a utenti diversi. Il G6S da 48 pollici monta processore Alpha 11 AI 4K Gen3, tecnologia Brightness Booster Pro e trattamento Reflection Free Premium: il prezzo MediaWorld era di 999,49 euro, che con il 15% scendeva a circa 849,57 euro.

Il G6 da 55 pollici, più grande e più vicino alla fascia alta, passava invece da 1.569,49 euro a circa 1.334,07 euro, con un taglio extra di 235,42 euro. Più prudente la scelta del C5 da 55 pollici, di generazione precedente: pannello OLED 4K, processore Alpha 9 AI Gen8, webOS e funzioni gaming, con prezzo finale indicato a 849,15 euro dopo lo sconto. Meno nuovo, certo. Ma ancora molto competitivo.

Samsung S85H e S95H: OLED da 55 pollici e gaming fino a 165Hz

Sul fronte Samsung OLED, la proposta più accessibile era il Samsung S85H da 55 pollici, modello 4K a 120Hz con processore NQ4 AI Gen2, Motion Xcelerator, supporto Dolby Atmos e piattaforma Vision AI. Il prezzo indicato da MediaWorld era di 869,49 euro, ridotto a circa 739 euro con lo sconto MW Club: una cifra forte per chi cerca un OLED 55 pollici senza spingersi sulle serie premium.

Più tagliato per il gaming il Samsung S95H da 48 pollici, con processore NQ4 AI Gen3, trattamento Glare Free contro i riflessi e refresh fino a 165Hz, oltre alla compatibilità con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro. In app scendeva a circa 764,57 euro. La scelta, alla fine, è abbastanza chiara: S85H se contano soprattutto pollici e prezzo, S95H o LG G6S se la TV sarà spesso collegata a un PC o a una console di fascia alta.