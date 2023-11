MAXI SCONTO DEL 60% sul Fossil Smartwatch Gen 6: lo paghi quasi 200€ IN MENO

In un mercato sempre più affollato di smartwatch, il Fossil Smartwatch Gen 6 emerge come una scelta vincente per chi cerca il perfetto equilibrio tra funzionalità avanzate e design elegante. E ora, su Amazon, puoi portarlo a casa a un prezzo eccezionale: solo 131€, con uno sconto straordinario del 60%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro!

Fossil Smartwatch Gen 6: tutte le specifiche tecniche

Il Fossil Smartwatch Gen 6 si distingue per la sua capacità di coniugare l’eleganza tipica dei tradizionali orologi Fossil con le più avanzate tecnologie indossabili.

Il suo display touchscreen AMOLED offre una visibilità chiara e nitida, permettendoti di visualizzare notifiche, messaggi e dati di fitness con facilità e stile.

Uno degli aspetti più impressionanti di questo smartwatch è il suo sistema di monitoraggio della salute e del fitness . Con sensori precisi per il tracciamento della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue e del sonno, oltre a molteplici modalità sportive, il Fossil Gen 6 è un alleato affidabile per il tuo benessere quotidiano.

La velocità di ricarica migliorata è un’altra caratteristica degna di nota. Il Fossil Gen 6 può ricaricarsi fino all’80% in meno di un’ora, assicurandoti che il tuo dispositivo sia sempre pronto quando ne hai bisogno, senza lunghe attese.

In termini di connettività, il Fossil Smartwatch Gen 6 eccelle grazie alla sua compatibilità con iOS e Android , oltre alla connessione Bluetooth e Wi-Fi. Che tu abbia un iPhone o un dispositivo Android, potrai sfruttare al massimo tutte le funzionalità smart dell’orologio.

Non perdere questa incredibile opportunità! Oggi il Fossil Smartwatch Gen 6 può essere tuo a soli 131€ grazie al mega sconto su Amazon del 60%. Acquistalo ora e vivi l’esperienza di un dispositivo che non solo tiene il passo con il tuo stile di vita, ma lo arricchisce con un tocco di eleganza e innovazione!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.