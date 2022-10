Masterizzatore CD Esterno Slim Mac e PC: 19€ con Coupon

Stilosa e piacevole, questa Unità CD Esterna 2 in 1 è una delle poche a integrare un’interfaccia USB-C, dunque è perfetta per i Mac di ultima generazione. E solo per oggi è scontata a 29,99€. Se invece ti andava bene anche la versione USB-A, te la cavi con soli 19€ incluse spedizioni.

Internet oramai è ubiquo, e grazie al crescere delle velocità delle connessioni domestiche e mobili, i contenuti multimediali oramai sono tutti dematerializzati; le memorie ottiche oramai hanno fatto il loro tempo, ed ecco perché da secoli i computer Apple non includono più un SuperDrive.

Ma un lettore ottico torna sempre utile, magari per recuperare i vecchi film, o per leggere i vecchi dischi, scoprire chicche dimenticate o per ridare lustro alla collezione di DVD che oramai prende polvere in garage. O magari per la reinstallazione del sistema operativo su un vecchio Mac, perché no?

Anche perché, oramai, un masterizzatore esterno te lo buttano dietro. Basta una spesa di soli 19€ con disponibilità immediata, per accedere in lettura e scrittura all’archivio dimenticato di CD e DVD.

Entrambi i modelli che vi segnaliamo sono compatibili con Mac e PC, e masterizzano anche i CD-RW e tutti i formati DVD con velocità massima di 8x e 24x a seconda del formato. Sono Plug&Play ed autoalimentati, basta inserire l’USB e siete pronti per leggere dischi o masterizzarli.

La differenza principale, come detto, è che il modello da 19€ ha solo USB-A mentre quello da 29,99€ ha doppia presa USB-A e USB-C.