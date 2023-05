Masterizza tutti i tuoi dati al MASSIMO DELLA VELOCITA' con questo GIOIELLINO in offerta!

Ottime notizie per gli appassionati della tecnologia! Oggi è il Masterizzatore Esterno ASUS è in vendita su Amazon a soli 36,99€, con un incredibile sconto del 26%!

La spedizione è gratuita ed è possibile ricevere il dispositivo domani stesso attivando un abbonamento Amazon Prime: il primo mese di prova è gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese.

Le potenti specifiche tecniche del Masterizzatore Esterno ASUS

Il Masterizzatore Esterno ASUS non è solo un’offerta straordinaria, ma offre anche delle prestazioni straordinarie.

Questo dispositivo ha la capacità di leggere e scrivere in una moltitudine di formati, tra cui DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW e DVD RAM. È compatibile con i sistemi operativi Windows e Mac, e non richiede l’installazione di alcun driver, grazie alla sua funzionalità plug-and-play.

L’ASUS Masterizzatore Esterno è alimentato tramite USB, eliminando la necessità di un ingombrante adattatore di alimentazione esterno. Questa caratteristica lo rende estremamente portatile, perfetto per coloro che sono sempre in movimento. Inoltre, l’ASUS Masterizzatore Esterno utilizza la tecnologia di masterizzazione a 8X, assicurando la massima velocità e qualità durante la masterizzazione dei vostri dati.

Con il supporto per M-Disc, una tecnologia progettata per proteggere i dati per secoli, non dovrai preoccuparti della perdita di dati. Infine, con l’adozione della tecnologia USB 3.0, questo masterizzatore esterno offre velocità di trasferimento dati ultra-veloci, superando i modelli USB 2.0 e offrendo un’esperienza utente senza soluzione di continuità.

È difficile trovare una combinazione migliore di qualità, funzionalità e prezzo. Se sei un professionista in cerca di un modo affidabile per masterizzare i tuoi dati, o semplicemente un appassionato di tecnologia in cerca di un nuovo gadget, il Masterizzatore Esterno ASUS è l'acquisto perfetto.

