Massimizza la Connettività con l'Hub USB C 7 in 1: Un'Offerta Imperdibile su Amazon!

Scopri l’Hub USB C 7 in 1, ora disponibile su Amazon a soli 16,99€ con un coupon di sconto del 15%! Questo accessorio è un must-have per chiunque necessiti di espandere le porte del proprio laptop o dispositivo mobile.

L’Hub USB C 7 in 1 è la soluzione ideale per chi cerca di aumentare la connettività del proprio dispositivo. Con un design compatto e versatile, questo hub è perfetto per l’uso in ufficio, a casa o in viaggio.

Caratteristiche Tecniche Principali:

Porta HDMI 4K@60Hz : Per una visione cristallina su monitor esterni.

: Per una visione cristallina su monitor esterni. PD (Power Delivery) 100W : Ricarica rapida per il tuo dispositivo.

: Ricarica rapida per il tuo dispositivo. 3 Porte USB-A 3.0 a 5Gbps : Trasferimento dati ad alta velocità.

: Trasferimento dati ad alta velocità. Lettore di Schede SD/TF : Accesso facile ai tuoi file multimediali.

: Accesso facile ai tuoi file multimediali. Compatibilità Universale: Adatto per MacBook, Surface Pro, iPad, e altri dispositivi.

La porta HDMI 4K@60Hz ti permette di collegare il tuo laptop a un monitor esterno, TV o proiettore, offrendo una qualità dell’immagine eccezionale. Il PD 100W assicura una ricarica rapida e efficiente del tuo dispositivo, mentre le 3 porte USB-A 3.0 offrono un trasferimento dati ad alta velocità, ideale per hard disk esterni, pen drive e altri dispositivi USB.

Il lettore di schede SD/TF è perfetto per fotografi e videomaker che necessitano di un accesso rapido ai loro file. Inoltre, la compatibilità universale rende questo hub adatto a una vasta gamma di dispositivi, inclusi MacBook, Surface Pro, iPad, e molti altri.

Non perdere questa occasione unica! Acquista ora il tuo Hub USB C 7 in 1 su Amazon e sfrutta al massimo le potenzialità del tuo dispositivo. Clicca qui e approfitta del coupon di sconto prima che scada!

