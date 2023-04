Per soddisfare la tua voglia di musica ovunque tu vada, devi assolutamente considerare l’idea di acquistare un altoparlante Bluetooth. Uno di qualità, ovviamente. Ti consiglio il Willen di Marshall, ora disponibile su Amazon a soli 74,99€. Si tratta del nuovo minimo storico per lo spaker wireless, resistente all’acqua (IP67) e con un’ottima autonomia.

Marshall Willen: la tua musica ovunque, senza temere nulla

Il Willen – ben più compatto rispetto allo Stanmore, ad esempio – è un altoparlante potente pensato per accompagnarti ovunque. La qualità del suono è garantita dal brand Marshall, così come il design, che riprende l’iconico stile degli amplificatori per chitarra elettrica.

Oltre alla portabilità, a rappresentare un vantaggio è la certificazione IP67, che si traduce in resistenza all’acqua e alla polvere. Ciò significa che potrai portare il Willen ovunque, anche in spiaggia. E poi è dotato anche di una comoda e utile cinghia di supporto, quindi puoi letteralmente tenerlo sempre a portato di mano.

Impressionante è la batteria con 15 ore di autonomia con un solo ciclo di ricarica. Esci per un’escursione o per una giornata al mare? Nessun problema, la tua musica sarà sempre con te, pronta a rendere memorabile ogni evento, ogni avventura.

E se proprio vuoi fare le cose in grande, c’è la modalità Stack: mediante l’uso di più altoparlanti Willen sincronizzati tra loro, puoi creare un’esperienza d’ascolto pazzesca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.